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Общество

Сезон фонтанов заканчивается в Нижнем Новгороде

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сезон фонтанов заканчивается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, 1 октября компания начала работы по отключению фонтана на пл. Минина и Пожарского на зимний период.

Отмечается, что специалисты водоканала сольют воду из чаши фонтана, выполнят промывку сетей, фильтров, насосов, сделают профилактический осмотр всей системы. После этого оборудование будет отключено, чаша фонтана вымыта и закрыта на зиму.

Планируется, что 1 мая следующего года фонтан вновь заработает.

СПРАВКА:
175 лет назад был заложен главный фонтан города. А 1 октября 1847 года состоялся его запуск в эксплуатацию. В те времена фонтан предназначался не только для украшения города. Его основная задача заключалась в обеспечении водой жителей: из его чаши происходил водоразбор.

В 1990-х годах была построена подземная часть и насосные станции. В 2007 году фонтан был оборудован подсветкой, которая работает с 20:00 и до ночи.

Сейчас же у фонтана установлено современное насосное оборудование и программное обеспечение, которое синхронизирует подачу воды, музыкальное и световое сопровождение и создает эффект "танцующего" фонтана.

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Теги:
Водоканал Фонтан
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