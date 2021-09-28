Взрыв газа произошел в жилом доме на ул. Гайдара в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Взрыв газа произошел в жилом доме на ул. Гайдара в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном жилом доме на ул. Гайдара 18 в 07:10 2 октября.

Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадали два человека (женщина 55-ти лет и 47-летний мужчина). Никто не погиб.

"В результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Загорания нет", - отметили в ГУ МЧС по региону.

В то же время замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте в Instagram, что из дома были эвакуированы 30 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ведомства.