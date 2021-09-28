Домашние матчи БК НН будет сопровождать подсветка нижегородской телебашни Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Домашние матчи БК НН будет сопровождать подсветка нижегородской телебашни. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.

Согласно информации, подсветка будет включаться в дни домашних матчей баскетбольного клуба, начиная с 3 октября.

"2 октября на башне появится красочная видеооткрытка с анонсом предстоящего матча, а в день игры, 3 октября, на световом панно будет транслироваться приветствие болельщикам и счет матча", - сказал директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

В таком режиме подсветка высотной доминанты города будет работать на протяжении всего сезона 2021-2022 гг.

СПРАВКА:

Подсветка телебашни, модернизированная РТРС к 800-летию Нижнего Новгорода, включается в дни знаковых федеральных, региональных и городских праздников и мероприятий, в том числе спортивных. Так, в сезоне 2021-2022 гг. тематическая иллюминация сопровождает домашние матчи ХК "Торпедо". Также все желающие могут заказать световое поздравление на высотной доминанте города через мобильное приложение "Башня света".

196-метровая телебашня в Нижнем Новгороде - ключевой объект региональной сети эфирного телерадиовещания, она обеспечивает эфирным сигналом более половины жителей Нижегородской области.