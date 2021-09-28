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Общество

Нижегородская Госжилинспекция обязала ТСЖ Сормова сделать перерасчет ошибочно начисленных платежей за ЖКУ

03 октября 2021 10:31  [90] Общество

Нижегородская Госжилинспекция (ГЖИ) обязала ТСЖ сделать перерасчет ошибочно начисленных коммунальных платежей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, основанием для внеплановой документарной проверки ТСЖ №471 стало обращение одного из жильцов многоквартирного дома.

"В ходе проверки было выявлено нарушение норм действующего законодательства: расчет размера платы за жилищно-коммунальные услуги производился исходя из некорректной площади жилого помещения. По итогам проведенной проверки ТСЖ №471 было выдано предписание об устранении выявленного нарушения. Предписание было исполнено в полном объеме", - пояснила начальник отдела контроля начисления платы за ЖКУ Госжилинспекции Алена Новикова.

ТСЖ был выполнен перерасчет коммунальных платежей исходя из площади квартиры в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Сумма перерасчета в пользу собственника жилого помещения составила 8 тысяч 593 рубля 99 копеек.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, а также за качеством предоставления коммунальных услуг и своевременно реагировать на обращения граждан.

Нижегородцы могут подать жалобу в ГЖИ любым удобным способом:
- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru;
- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19;
- направив письменное обращение в Госжилинспекцию;
- посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;
- через интернет-приемную сайта инспекции: http://госжилинспекция.нижегородскаяобласть.рф/.

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