Кровля выгорела в ДК Ленина Нижнего Новгорода в результате очередного пожара Происшествия

Кровля выгорела в ДК им. В.И. Ленина Нижнего Новгорода в результате очередного пожара.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании ДК в Канавинском районе города поступило 3 октября в 04.46.

Площадь пожара – 500 кв.м. Огнем охвачены кровля и внутреннее пространство неэксплуатируемого здания дома культуры.

Напомним, что это уже не первый пожар, который происходит в здании ДК. ДК им. Ленина не эксплуатируется почти 20 лет, при этом здании – объект культурного наследия.

Здание ДК было построено в 1928 год.