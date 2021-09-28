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Происшествия

Кровля выгорела в ДК Ленина Нижнего Новгорода в результате очередного пожара

03 октября 2021 10:48  [118] Происшествия

Кровля выгорела в ДК им. В.И. Ленина Нижнего Новгорода в результате очередного пожара.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании ДК в Канавинском районе города поступило 3 октября в 04.46.

Площадь пожара – 500 кв.м. Огнем охвачены кровля и внутреннее пространство неэксплуатируемого здания дома культуры.

Напомним, что это уже не первый пожар, который происходит в здании ДК. ДК им. Ленина не эксплуатируется почти 20 лет, при этом здании – объект культурного наследия.

Здание ДК было построено в 1928 год.

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Теги:
МЧС Пожар
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