Кровля выгорела в ДК Ленина Нижнего Новгорода в результате очередного пожара

Кровля выгорела в ДК им. В.И. Ленина Нижнего Новгорода в результате очередного пожара.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании ДК в Канавинском районе города поступило 3 октября в 04.46.
Площадь пожара – 500 кв.м. Огнем охвачены кровля и внутреннее пространство неэксплуатируемого здания дома культуры.
Напомним, что это уже не первый пожар, который происходит в здании ДК. ДК им. Ленина не эксплуатируется почти 20 лет, при этом здании – объект культурного наследия.
Здание ДК было построено в 1928 год.
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