Нижегородка Ольга Темирова-Скороходова вышла в финал конкурса "Педагог-психолог России" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Нижегородка Ольга Темирова-Скороходова вышла в финал всероссийского конкурса "Педагог-психолог России". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, педагог-психолог МДОУ Детский сад комбинированного вида №7 "Золотая рыбка" г. Выкса Нижегородской области Ольга Темирова-Скороходова вошла в число 15 финалистов конкурса.

Финалистка свою миссию как педагога видит в том, чтобы способствовать гармоничному развитию детей и помогать взрослым находить с ними общий язык.

"Я работаю в детском саду. А детский сад – это особый, удивительный мир. Живут в нем очень разные и неповторимые личности – дети и взрослые. Размышляя над содержанием, сущностью своей профессии, я пришла к выводу, что профессия педагога-психолога – это творчество и постоянный поиск. Поиск методов помощи жителям этого "особого, удивительного мира" преодолевать трудности, раскрывать свои возможности, покорять новые вершины. А педагог-психолог в нем – это окно, в которое можно заглянуть, это дверь, в которую можно постучаться, и это лестница, с помощью которой можно подняться", – отметила Ольга Темирова-Скороходова.

СПРАВКА:

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Педагог-психолог России" стартовал 8 июля 2021. В текущем году конкурс отмечает свое пятнадцатилетие. Он проводится в целях повышения профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала психологов образования, повышения престижа психологической службы в системе образования Российской Федерации.