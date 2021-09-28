Круглый стол "Современные промышленные технологии и экологические решения" прошел в НОИЦ Бизнес

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Круглый стол экспертного клуба "Эко-Око" "Современные промышленные технологии и экологические решения" прошел в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).

В мероприятии приняли участие проректор по научной работе, доктор физико-математических наук НГТУ им. Р. Е. Алексеева Андрей Куркин, генеральный директор ООО "СИБУР-Кстово" Сергей Назаров, генеральный директор АО "Сибур-Нефтехим" Дмитрий Владимиров, заместитель генерального директора НОИЦ Роман Фильцов, а также представители средств массовой информации.

По словам Андрея Куркина, экологическая повестка сейчас вышла на первый план во всех странах мира. "Зеленая" химия, "зеленая" энергетика, "зеленый" транспорт и другие направления данной тематики актуальны и для России, подчеркнул эксперт.

Он отметил, что технический университет ведёт перспективные разработки по нескольким направлениям, среди них - электротранспорт, энергосберегающие технологии, безопасная утилизация промышленных отходов и другие. "Если мы говорим про электромобили, то это направление сейчас очень популярно и востребовано на западе. Совместно с Горьковским автозаводом наши специалисты разработали перспективный средний коммерческий автомобиль ГАЗон Некст с электроприводом. Этот элетромобиль способен проехать до 120 км без подзарядки со скоростью 90 км в час. Грузоподъемность 4,5 т делает автомобиль незаменим помощником в грузовых перевозках там, где экология и низкий уровень шума в приоритете: исторические центры крупных мегаполисов, спальные районы, зоны отдыха".

Для развития электротранспорта потребуются инфраструктура, зарядные станции. Поэтому, в основном электромобили будут использоваться в крупных городах, - отметил Андрей Куркин. Кроме того, для массового производства в России необходимо создать отечественную компонентную базу – пока большую часть компонентов для электроавтомобилей приходится закупать за рубежом. Не менее перспективным направлением Андрей Куркин считает водородную энергетику и транспорт, работающий на водородном топливе, но это, скорее, вопрос будущего.

Что касается утилизации промышленных отходов, то специалисты НГТУ уже разработали установку, которая позволяет безопасно утилизировать хлорорганические отходы химических производств, при этом не остаётся твёрдого остатка, который необходимо направлять на полигон, и нет вредных выбросов в атмосферный воздух. Тренд на "зеленую" трансформацию, возникший в мире, будет усиливаться", - подчеркнул Андрей Куркин.

Сергей Назаров подтвердил, что экологическая повестка важна для предприятия. Главная задача, которая стоит перед "СИБУР-Кстово" в этой сфере, приоритетное развитие экологической инфраструктуры производства. "В этом году мы реализуем два таких проекта: строительство локальных очистных сооружений и факел закрытого типа. Первый объект открыли в мае, после выхода на проектную мощность будем передавать водоканалу практически полностью очищенные стоки. Что касается факела закрытого типа, его достроим до конца года. Это уникальная установка, которая будет работать без дыма, шума и видимого пламени", - рассказал гендиректор.

"Мы и сейчас работаем с применением всех норм и правил, не превышаем ПДК по контролируемым веществам, но надо смотреть в будущее, - отметил Сергей Назаров. - Экологические требования повышаются, становятся важным фактором присутствия на рынках. Надо быть на шаг впереди других, чтобы оставаться конкурентоспособным".

Дмитрий Владимиров сообщил, что в этом году "Сибур-Нефтехим" начал проект по повышению производительности установки окиси этилена. "Применение наилучших доступных технологий позволит увеличить выпуск продукта почти на 25% к уровню текущего года. С другой стороны, на 20% сократится потребление природного газа, на 4% - воздействие на атмосферный воздух, на 6% - потребление электроэнергии," – сообщил он. "Технологии постоянно развиваются, на рынке появляются новые "зеленые" решения, мы отслеживаем и применяем в работе наиболее актуальные и интересные", - подчеркнул Дмитрий Владимиров.

Роман Фильцов рассказал, что тема экологии является достаточно популярной в средствах массовой информации. По его словам, у пользователей контента существует запрос на данную тематику. Также замгендиректора НОИЦ подчеркнул, что на уровне восприятия информации существует два вида экологии: это промышленность, производство, а также то, что непосредственно окружает человека – уборка мусора, благоустройство, чистота вокруг многоквартирных домов.

"В НОИЦ регулярно проходят экологические мероприятия, акции и так далее. Мы также инвестируем в экологические технологии, которые появляются в нашей отрасли – внедрили "цифровую редакцию", за счёт чего снизили потребление бумаги, сократили количество ТБО. Таким образом, НОИЦ также вносит свой вклад в экологический баланс региона", - пояснил Роман Фильцов.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что тему раздельного сбора бытовых отходов нужно продолжать обсуждать в обществе. Нижегородцы должны постепенно привыкнуть к тому, что разделять отходы является нормой. Также в ходе обсуждения стороны отметили необходимость усиления экологического воспитания всех поколений.