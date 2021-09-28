Работники сферы образования Нижегородской области получили награды в День учителя Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Международный День учителя, 5 октября, в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области состоялось праздничное мероприятие, на которое были приглашены лучшие педагоги региона. В ходе торжественной церемонии 75 работникам сферы образования были вручены награды губернатора Нижегородской области и Законодательного собрания Нижегородской области.

С профессиональным праздником всех поздравила министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Она поблагодарила специалистов за труд и тепло, которые они дарят детям.

"Вы даёте им необходимые знания, учите их любить ближнего, учите побеждать и выигрывать. Благодарю руководителей образовательных организаций, которые создают для учителей и детей благоприятную среду - среду, в которой можно не бояться проявлять любопытство, познавать и реализовывать возможности для саморазвития. Желаю вам добра, любви и только позитивных эмоций от вашего нелегкого труда, который мы, родители, очень ценим. Мы понимаем, что именно учитель часто оказывается тем наставником, который помогает ребенку принять важные решения в жизни и даже выбрать профессиональный путь. Спасибо за всё, что вы делаете для наших детей. С праздником!" - сказала глава регионального Минобра.

Полный список награждённых педагогов можно посмотреть по ссылке.

Учитель русского языка и литературы школы-интерната для слепых и слабовидящих детей Ольга Золотова, получая награду, подчеркнула: "Учитель - это мое призвание. Я представитель династии педагогов - иду по стопам родителей, и я на своем месте. Чувствую, что нужна своим ученикам, и с удовольствием хожу на работу".

Как рассказали в правительстве Нижегородской области,в системе образования Нижегородской области трудится около 58 700 руководящих и педагогических работников. Нижегородские педагоги ежегодно участвуют в конкурсах профессионального мастерства и добиваются успехов. Так, в 2021 году в конкурсе на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности победили 85 нижегородцев, 19 из них стали получателями субсидии из федерального бюджета, а 66 - из областного.

В Нижегородской области действуют программы поддержки учителей – такие, как федеральная программа "Земский учитель", по которой в 2021 году нашему региону в 2021 году было выделено 8 квот, и региональная программа "Улучшение жилищных условий специалистов", по которой в этом году было выделено 50 квот.

Кроме того, в общеобразовательных организациях региона реализуется программа "Учитель для России", идея которой состоит в привлечении выпускников престижных вузов для работы учителями в школах. Так, на протяжении двух лет они получают методическую и стипендиальную поддержку.

В 2020 году заключено соглашение о сотрудничестве между министерством образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области, благотворительным фондом "Вклад в будущее" и благотворительным фондом "Новый учитель". Ежемесячные денежные выплаты в размере 23 тысяч рублей получают 37 педагогов. В настоящее время проводится работа по продлению действия данного соглашения.