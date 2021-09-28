Нижегородским вузам рекомендовано перейти на "дистант" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородским вузам и колледжам рекомендовано перейти на дистанционный формат работы. Соответствующие изменения в указ "О режиме повышенной готовности" внесены губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Если же обучение в образовательных учреждениях будет проводиться в смешанной форме, то к очному обучению рекомендовано допускать только вакцинированных или переболевших студентов.

Также на "дистант" могут быть отправлены и ученики 6-8 и 10 классов нижегородских школ. Такое решение может принять руководство образовательной организации, исходя из эпидситуации.

Кроме того, данная рекомендация распространяется на организации дополнительного образования.

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее третьей. Количество заболевших за сутки коронавирусом нижегородцев превысило 600 человек.