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Ювелирный магазин "Золотой стандарт"

05 октября 2021 17:48  [215]

Любой уважающий себя человек ценит свое время. Именно поэтому "Золотой стандарт" обзавелся интернет-магазином, в котором можно купить ювелирные украшения на любой вкус, нажав всего на несколько кнопок в смартфоне. На официальном сайте https://zolotoy-standart.com.ua/catalog/zolotye-krestiki/ представлен большой выбор золотых крестиков и прочих товаров, выполненных из ценных металлов. В каталоге вы найдете:

  • Цепочки;
  • Кольца;
  • Серьги;
  • Крестики;
  • Подвески и прочее.

Миссия компании – это полное удовлетворение каждого клиента с помощью индивидуального подхода и изготовления уникальных ювелирных украшений. Профессиональные мастера предоставляют высококачественный и в то же время доступный каждому сервис.

Стоит обратить внимание на то, что сначала гипермаркет работал только в оффлайн режиме. Он появился еще в 2007-м году. А формат онлайн-ресурса появился только в 2013-м году. Он позволяет представить просто огромное количество товаров в одном месте. С помощью специального фильтра на главной странице сайта посетители могут фильтровать товары по нужным категориям. Это позволяет не тратить время на поиск, например, сережек из белого золота, среди тысяч остальных товаров.

Преимущества использования онлайн-магазина

Плюсы заказа через сайт:

  • Большой выбор (больше 20-ти тысяч моделей);
  • Присутствие бирок и проб;
  • Мгновенная рассрочка на покупку;
  • Возможность обмена или возврата покупки в течении 2-х недель;
  • Доставка по указанному адресу без предварительной оплаты.

На страницах сайта вы не найдете подкатегорию "Люкс". Не потому, что ее нет, а потому, что каждое из наших изделий является люксовым.

Украшения для каждого

Кольцо, колье, серьги – все это есть в онлайн-каталоге на сайте. Любой клиент отыщет именно тот предмет, за которым он зашел на сайт. Более того, покупатели могут заниматься поиском во время просмотра любимой передачи, сидя в любимом кресле, а не толпясь в шумном магазине торгового центра. Это делает процесс покупки еще более комфортным, а сервис – клиентоориентированным.

При возникновении вопросов – всегда можно обратиться за помощью к онлайн-консультантам. Они подскажут все, что вам нужно, и помогут с выбором приятного сюрприза для любимой девушки, мамы или даже супруга. Все ваши ювелирные фантазии будут реализованы, а получатель подарка будет чувствовать, что его любят и ценят. А это чувство намного дороже золота.

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