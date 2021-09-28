"Старшее поколение - наш золотой фонд", - Виктория Николаева Общество

В Дзержинске проходит декада пожилого человека. Председатель Городской думы Виктория Николаева пообщалась с дзержинцами - участниками смены отделения дневного пребывания в Управлении социальной защиты города Дзержинска, и поблагодарила их за многолетний труд и участие в развитии родного города.

"Старшее поколение - наш золотой фонд, люди, которые своими трудолюбивыми руками с усердием и душой создавали и развивали город, в котором мы живем, - сказала Виктория Николаева.- Их опыт и поддержка, которую они дарят своим детям и внукам, всем горожанам, бесценны".

Отделение дневного пребывания организует отдых пенсионеров, направленный на поддержание активного образа жизни, развитие творческого потенциала пожилых людей, улучшение их эмоционального состояния, сохранение психического и физического здоровья.

С деятельностью отделения дневного пребывания Викторию Николаеву познакомила его руководитель Галина Торгова. Она рассказала, что работа отделения направлена на организацию досуга и отдыха дзержинцев зрелого возраста.

Сегодня участники смены на занятии по трудотерапии изготавливали куклу в фольклорном стиле. Они рассказали присоединившейся к ним Виктории Геннадьевне о своем трудовом пути, поделились секретами домоводства. С большой благодарностью и теплотой участники смены отозвались о специалистах управления социальной защиты, которые работают в отделении дневного пребывания.