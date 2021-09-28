Нижегородским работодателям рекомендуют перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородским работодателям рекомендуют перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", которые ступают в силу с 6 октября.

Глава региона отметил, что "такие требования уже ранее были в указе, но после стабилизации ситуации не продлевались". "Сегодня работодатели вновь должны максимально ответственно отнестись к переводу сотрудников на дистанционку", - добавил Глеб Никитин.

В указе отмечается, что руководителям необходимо обеспечить перевод на дистанционный режим работы не менее 30% от общей численности сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам).

всех работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), чье непосредственное присутствие на рабочем месте не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования хозяйствующего субъекта;

всех лиц, не имеющих действующего сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе по медицинским показаниям, или сертификата об иммунизации, подтвержденных соответствующим QR-кодом с ЕПГУ, в отношении лиц, являющихся работниками организаций, указанных в постановлениях Главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20 июня 2021 г. № 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", за исключением лиц, в отношении которых принято решение об отстранении от работы в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации.

Данные требования не распространятся на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации космической деятельности "Роскосмос", государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу, на органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, медицинские и аптечные организации, непрерывно действующие организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения, организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), организации, в которых более 70% работников осуществляет трудовые функции вне помещения работодателя (офиса).

Напомним, что списки работников, переведенных на дистанционный режим работы, организации должны размещать в личном кабинете на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru").

Министерству соцполитики Нижегородской области необходимо организовать работу государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, с периодичностью не чаще одного раза в две недели с предварительным обследованием на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) перед сменами.

Заместителям губернатора Нижегородской области и заместителю председателя правительства в рамках своей компетенции поручено усилить контроль за соблюдением организациями требований указа.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с докладом на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством премьер-министра Михаила Мишустина 4 октября 2021 года.

В своем докладе Глеб Никитин отметил, что с середины сентября в Нижегородской области наблюдается рост заболеваемости. Показатели заболеваемости и суточной госпитализации уже превысили рекордные значения.

Напомним, что с 30 сентября в регионе усиливаются проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах и общественном транспорте, а также в детских образовательных учреждениях при посещении их родителями. Муниципальные штабы теперь вправе принимать решение о введении карантина в образовательных учреждениях при ухудшении ситуации с заболеваемостью.