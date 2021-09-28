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Нижегородским работодателям рекомендуют перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", которые ступают в силу с 6 октября.
Глава региона отметил, что "такие требования уже ранее были в указе, но после стабилизации ситуации не продлевались". "Сегодня работодатели вновь должны максимально ответственно отнестись к переводу сотрудников на дистанционку", - добавил Глеб Никитин.
В указе отмечается, что руководителям необходимо обеспечить перевод на дистанционный режим работы не менее 30% от общей численности сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам).
Данные требования не распространятся на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации космической деятельности "Роскосмос", государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу, на органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, медицинские и аптечные организации, непрерывно действующие организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения, организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), организации, в которых более 70% работников осуществляет трудовые функции вне помещения работодателя (офиса).
Напомним, что списки работников, переведенных на дистанционный режим работы, организации должны размещать в личном кабинете на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru").
Министерству соцполитики Нижегородской области необходимо организовать работу государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, с периодичностью не чаще одного раза в две недели с предварительным обследованием на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) перед сменами.
Заместителям губернатора Нижегородской области и заместителю председателя правительства в рамках своей компетенции поручено усилить контроль за соблюдением организациями требований указа.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с докладом на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством премьер-министра Михаила Мишустина 4 октября 2021 года.
В своем докладе Глеб Никитин отметил, что с середины сентября в Нижегородской области наблюдается рост заболеваемости. Показатели заболеваемости и суточной госпитализации уже превысили рекордные значения.
Напомним, что с 30 сентября в регионе усиливаются проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах и общественном транспорте, а также в детских образовательных учреждениях при посещении их родителями. Муниципальные штабы теперь вправе принимать решение о введении карантина в образовательных учреждениях при ухудшении ситуации с заболеваемостью.
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