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Водитель трактора погиб в городе Лысково, упав в кювет. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла 5 октября в 12:10 на ул. Мичурина, 82 в городе Лысково.
50-летний мужчина при осуществлении погрузки на автомобиль Ивеко бульдозера ДТ 75 совершил опрокидывание с полуприцепа в кювет. Отмечается, что в это время мужчина находился за рулем трактора.
В итоге он получил смертельное ранение.
Всего же в Нижегородской области произошло 11 ДТП, в которых два человека погибли, а еще 13 человек получили травмы.
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