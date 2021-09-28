Водитель трактора погиб в городе Лысково, упав в кювет Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Водитель трактора погиб в городе Лысково, упав в кювет. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 5 октября в 12:10 на ул. Мичурина, 82 в городе Лысково.

50-летний мужчина при осуществлении погрузки на автомобиль Ивеко бульдозера ДТ 75 совершил опрокидывание с полуприцепа в кювет. Отмечается, что в это время мужчина находился за рулем трактора.

В итоге он получил смертельное ранение.

Всего же в Нижегородской области произошло 11 ДТП, в которых два человека погибли, а еще 13 человек получили травмы.