Прямая линия на тему розыска людей в Нижегородской области пройдёт 7 октября

Павел Савинов
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Прямой эфир с начальником 8 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области Павлом Савиновым пройдёт в четверг, 7 октября, в Центре управления регионом.
Сотрудник полиции, который возглавляет отдел по розыску преступников, без вести пропавших лиц и идентификационной деятельности, расскажет о специфике своей работы и ответит на все вопросы нижегородцев.
Трансляцию можно посмотреть в аккаунте ЦУР Нижегородской области во "ВКонтакте". Начало - в 17:00
Все интересующие вопросы на заданную тематику жители региона могут задать как во время прямого эфира, так и заранее, написав их в комментариях под соответствующей публикацией.
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