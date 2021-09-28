Прямая линия на тему розыска людей в Нижегородской области пройдёт 7 октября Общество

Павел Савинов Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Прямой эфир с начальником 8 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области Павлом Савиновым пройдёт в четверг, 7 октября, в Центре управления регионом.

Сотрудник полиции, который возглавляет отдел по розыску преступников, без вести пропавших лиц и идентификационной деятельности, расскажет о специфике своей работы и ответит на все вопросы нижегородцев.

Трансляцию можно посмотреть в аккаунте ЦУР Нижегородской области во "ВКонтакте". Начало - в 17:00

Все интересующие вопросы на заданную тематику жители региона могут задать как во время прямого эфира, так и заранее, написав их в комментариях под соответствующей публикацией.