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Общество

Сельский дом культуры капитально отремонтирован в Вознесенском районе

06 октября 2021 15:47  [170] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Сельский дом культуры капитально отремонтирован в Вознесенском районе в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". Об этом сообщили в правительстве региона.

"Людям важно, чтобы изменения происходили комплексно. Плохо, когда проводится ремонт в учреждении, а вокруг все остается без изменений. Мне хочется поблагодарить жителей села за проявленную инициативу. Надеюсь, что таких примеров будет как можно больше", - сказал Глеб Никитин.

Дом культуры в Аламасово на протяжении многих лет был одним из лучших учреждений культуры в области по работе клубов, реализации детских программ, оригинальных концепций проведения праздников.

На проведение полноценного капитального ремонта здания и его оснащения из местного бюджета было выделено дополнительно более 2 млн рублей. Всего на ремонт Аламасовского Дома культуры и библиотеки из бюджетов разного уровня было затрачено более 3,8 млн рублей. На выделенные средства произведена замена оконных блоков, систем освещения и отопления, оборудованы санузел, проведены работы по отделке и ремонту внутренних помещений, устройству потолка и ремонту полов. Отремонтирован фасад здания, установлен пандус. Укреплена материально техническая база: приобретена специализированная мебель, зрительные кресла, одежда сцены.

Кроме того, в рамках проекта была благоустроена площадь перед зданием сельского Дома культуры. С этой инициативой выступили жители Аламасово, а затем приняли активное участие в голосовании за свой проект. Территория выложена брусчаткой, по цвету сочетающейся с фасадом здания, установлены ограждение, освещение, сцена и лавочки для зрителей. На осуществление проекта были выделены денежные средства в размере более 1,4 млн рублей: из областного бюджета - 965,5 тысячи рублей, из местного – 475,6 тысячи рублей.

"Мы своевременно и комплексно подошли к проведению ремонта местного дома культуры в селе Аламасово в рамках нацпроекта "Культура" и губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать". Капитально отремонтировали внутренние помещения ДК, а также за счет местного бюджета выполнили ремонт фасада здания, входной группы. Благодаря инициативе местного населения благоустроили площадь рядом с ДК. За этот проект голосовало не только население Аламасова, но и жители всего района, то есть это была большая народная инициатива", - рассказал глава МСУ Вознесенского муниципального района Иван Мартынов.

Всего в 2021 году в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" на территории Нижегородской области реализуется 679 инициативных проектов на общую сумму субсидии из областного бюджета 730 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Культура" к концу года будут капитально отремонтированы 14 учреждений культуры в 14 муниципальных образованиях.

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Теги:
Вознесенский район Дом Культуры
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