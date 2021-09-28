Юрий Шалабаев проинспектировал ход реконструкции нижегородского спорткомплекса "Чайка" Спорт

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с руководством Горьковского автозавода проинспектировал ход реконструкции нижегородского спорткомплекса "Чайка" в Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, работы вышли на финишную прямую.

По словам Юрия Шалабаева, "Чайка" - это знаковое место для автозаводцев.

"Сюда приходили заниматься несколько поколений местных жителей и сотрудников автомобильного завода. Я сам, будучи школьником, занимался здесь в секции. В этом году Горьковский автомобильный завод, показавший пример социально-ответственного бизнеса, вместе с администрацией города приведут стадион в порядок. "Чайка" станет современным спортивным объектом, который, я уверен, будет востребован нижегородцами", - заявил он.

"Группа ГАЗ" вложила в восстановление стадиона 150 млн рублей. Как рассказал генеральный директор УК "Группы ГАЗ" Александр Золотарев, проект – часть созданной на основе предложений рабочих и молодежных советов "Группы ГАЗ" программы "Новый социальный вектор" по благоустройству территорий присутствия компании. В нем были учтены потребности работников завода, их семей и всех жителей района.

"Это масштабный спортивный комплекс с футбольным полем, хоккейными коробками, велотреком, площадкой для большого тенниса, городошным павильоном – с современными спортивными объектами для занятий спортом в комфортных условиях", - сказал Александр Золотарев.

В рамках инспекции глава города также отметил, что на стадионе запланировано возведение велосипедной трассы BMX.

"Сегодня среди молодежи большой популярностью пользуется велосипедный спорт, поэтому я дал поручение департаменту физической культуры и спорта организовать здесь дополнительный набор на дисциплину BMX отделения велосипедного спорта. Также с появлением нового футбольного поля напрашивается открытие секции по футболу. Как только реконструкция стадиона будет закончена, дети смогут записаться в эти отделения", – отметил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона завершится в октябре.