Борский мост полностью отремонтируют к декабрю
Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Правительство утвердило календарь выходных в 2022 году
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
06 октября 2021 18:46  [189] Юрий Шалабаев проинспектировал ход реконструкции нижегородского спорткомплекса "Чайка"
05 октября 2021 09:41  [343] Эксперты повысили шансы "Нижнего Новгорода" после очередной победы в РПЛ
04 октября 2021 16:40  [332] Нижегородская волейбольная команда АСК одержала победу в первом туре сезона Суперлиги
02 октября 2021 17:09  [462] Домашние матчи БК НН будет сопровождать подсветка нижегородской телебашни
02 октября 2021 13:59  [434] Нижегородское "Торпедо" уступило "Адмиралу"
02 октября 2021 10:55  [472] Олег Матыцин и Глеб Никитин приняли участие в XVI церемонии награждения премией "Возвращение в жизнь"
02 октября 2021 09:08  [339] Олег Матыцин высоко оценил развитие паралимпийских видов спорта в Нижегородской области
01 октября 2021 18:00  [410] ФОКОТ построили в Арзамасе
28 сентября 2021 17:46  [1287] Нижегородка завоевала золотую медаль на первенстве мира по пауэрлифтингу
27 сентября 2021 18:23  [413] Нижегородцы завоевали золотые медали на Первенстве России по современному пятиборью
Спорт

Юрий Шалабаев проинспектировал ход реконструкции нижегородского спорткомплекса "Чайка"

06 октября 2021 18:46  [189] Спорт

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с руководством Горьковского автозавода проинспектировал ход реконструкции нижегородского спорткомплекса "Чайка" в Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, работы вышли на финишную прямую.

По словам Юрия Шалабаева, "Чайка" - это знаковое место для автозаводцев.

"Сюда приходили заниматься несколько поколений местных жителей и сотрудников автомобильного завода. Я сам, будучи школьником, занимался здесь в секции. В этом году Горьковский автомобильный завод, показавший пример социально-ответственного бизнеса, вместе с администрацией города приведут стадион в порядок. "Чайка" станет современным спортивным объектом, который, я уверен, будет востребован нижегородцами", - заявил он.

"Группа ГАЗ" вложила в восстановление стадиона 150 млн рублей. Как рассказал генеральный директор УК "Группы ГАЗ" Александр Золотарев, проект – часть созданной на основе предложений рабочих и молодежных советов "Группы ГАЗ" программы "Новый социальный вектор" по благоустройству территорий присутствия компании. В нем были учтены потребности работников завода, их семей и всех жителей района.

"Это масштабный спортивный комплекс с футбольным полем, хоккейными коробками, велотреком, площадкой для большого тенниса, городошным павильоном – с современными спортивными объектами для занятий спортом в комфортных условиях", - сказал Александр Золотарев.

В рамках инспекции глава города также отметил, что на стадионе запланировано возведение велосипедной трассы BMX.

"Сегодня среди молодежи большой популярностью пользуется велосипедный спорт, поэтому я дал поручение департаменту физической культуры и спорта организовать здесь дополнительный набор на дисциплину BMX отделения велосипедного спорта. Также с появлением нового футбольного поля напрашивается открытие секции по футболу. Как только реконструкция стадиона будет закончена, дети смогут записаться в эти отделения", – отметил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона завершится в октябре.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Реконструкция Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph