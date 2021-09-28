Преимущества угловых диванов

Правильно подобранная мебель – залог удобства и комфорта любого дома и квартиры, особенно если это касается дивана: этот элемент интерьера занимает центральное место в спальне или гостиной. В мебельных центрах просто огромное количество видов, цветов и моделей, но все большую популярность сегодня приобретают угловые варианты. На сайте интернет-магазина Редлайт диваны такой нестандартной формы тоже присутствуют: по желанию клиента наши менеджеры расскажут об особенностях каждого изделия и подберут модель с понравившейся фактурой и оттенком.

Угловые диваны: преимущества и недостатки

Угловой диван все чаще выбирают любители высокофункциональных предметов интерьера. Это неудивительно, ведь такие модели действительно позволяют максимально использовать свободное пространство. В отличие от традиционных форм, угловая мебель дает возможность:

Разместить большое количество человек, что актуально для семей, которые любят принимать гостей. Пустой угол превращается в прекрасную зону для отдыха, и сидя на удобной угловой софе, вы сможете не только отдохнуть в большой компании, но и общаться с друзьями глаза в глаза, не меняя своего положения;

Получить большое спальное место, что важно, если диван используется для ежедневного сна. Такая ситуация зачастую возникает в малогабаритных квартирах, где места для отдельной спальни с полноценной кроватью просто нет;

Сделать помещение стильным и привлекательным, ведь цвет, фактуру и дизайн можно с легкостью выбрать среди огромного ассортимента интернет-магазина «Red Light» - менеджеры с радостью помогут подобрать идеальный вариант для любого интерьера.

Несмотря на существенные преимущества угловых диванов, они подходят не для всех помещений. Покупая такую модель необходимо помнить, что комната должна быть немаленьких размеров, только тогда мебель будет смотреться органично. Некоторые диваны доставляются в собранном состоянии, то есть разобрать и переставить «угол» не представляется возможным. Также к недостаткам можно отнести и стоимость: она зачастую выше, чем цена традиционных моделей.

Угловые диваны от Редлайт: выбираем идеальный вариант

Если вы остановили свой выбор на угловой софе, то обязательно учтите площадь комнаты, где она будет располагаться. Как правило, такие модели хорошо смотрятся в просторных гостиных и отлично помогают зонировать пространство.

В небольших спальнях их тоже можно установить, однако замеры придется производить более тщательно.

Перед покупкой стоит также определиться с механизмом трансформации. Если использовать диван в качестве постоянного спального места, то специалисты советуют выбрать механизм дельфин.

Предлагаем посмотреть весь каталог диванов на сайте магазина Редлайт.

Тем, кто любит частые перестановки мебели, лучше остановиться на модульных вариантах: они состоят из блоков, размещение которых в любой момент можно поменять.

Немаловажное значение имеет и наполнитель, ведь от него напрямую зависит стоимость углового дивана. Конструкции с пружинными блоками служат дольше, но обойдутся дороже, чем синтетические наполнители – пенополиуретан, холофайбер, поролон и так далее.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.