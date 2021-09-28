Тонна карпа выпущена в озеро Юхро на Бору для пастбищного рыбоводства Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Тонна карпа выпущена в озеро Юхро близ села Оголихино г.о.г. Бор для осуществления пастбищного рыбоводства. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Согласно информации, в этом году на данном участке создано новое пастбищное рыбоводное хозяйство, которое будет разводить карпа. Выпуск тонны карпа состоялся в конце сентября, поскольку именно в это время года рыба сможет постепенно акклиматизироваться, не испытывая такого стресса, как весной.

В настоящее время в регионе работают 26 рыбоводных предприятий, 8 из которых являются участниками программы господдержки "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Нижегородской области", утвержденной губернатором Глебом Никитиным. В рамках государственной программы рыбоводные предприятия получают государственную поддержку на один килограмм реализованной продукции товарной аквакультуры.

Кроме того, в этом году в Нижегородской области введены в эксплуатацию еще два новых рыбоводных участка на озере Глубокое, расположенных в г.о.г. Бор. В них было выпущено более 100 кг объектов товарной аквакультуры – карпа, белого амура и толстолобика.