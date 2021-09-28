Лучшего участкового выбирают в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса "Народный участковый". Этот конкурс проходит в нашей стране уже в одиннадцатый раз.

Лучшего участкового страны выбирают посредством интернет-голосования. Победителем станет участковый, получивший наивысший "коэффициент доверия" от граждан.

На предыдущем этапе жители муниципалитетов уже выбрали 43 кандидатов на звание лучшего участкового. Теперь от представителей каждого районо необходимо выбрать участкового уполномоченного полиции, который представит Нижегородскую область во Всероссийском финале.

Онлайн-голосование за участников регионального этапа конкурса состоится с 7 по 16 октября 2021 года.

Выбрать народного участкового можно на сайте ГУ МВД по Нижегородской области по ссылке.