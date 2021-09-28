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Политика

Нижегородская область вошла в число лидеров рейтинга региональных руководителей цифровой трансформации

07 октября 2021 15:58  [187] Политика

Фото: с сайта госуслуг

Нижегородская область вошла в число лидеров рейтинга региональных руководителей цифровой трансформации по итогам сентября. Об этом сообщается на сайте правительства России. 

Как рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации регионов, Нижегородская область заняла третье место. Ее обогнали только Липецкая область (1 место), Тульская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (2 место)

"Хочу поблагодарить регионы-лидеры по цифровой зрелости. В целом ситуация стала выравниваться, и субъекты активно двигаются вперед по цифровой трансформации отраслей. Во многом качественный рост обусловлен подготовкой по поручению Президента Владимира Путина стратегий цифровой трансформации. Это помогло систематизировать знания и наладить работу", – сказал Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что до 1 сентября в стране по поручению президента были утверждены региональные стратегии цифровой трансформации.

"Мы благодарны правительству России за высокую оценку деятельности правительства Нижегородской области в сфере цифровой трансформации. Главная цель этой работы – сделать жизнь в регионе комфортнее, снизить административную нагрузку, упростить прохождение формальных процедур для граждан. Это делает систему управления прозрачнее и эффективнее", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее глава региона заявлял, что большое внимание в регионе уделяется сервисам "обратной связи".  Так, в 2021 году появились платформы "обратной связи": "Госуслуги. Решаем вместе" и "Лобачевский". Кроме того, был обновлен портал "Госуслуги Нижегородской области". Также в 2021 году несколько новых функций появилось на цифровом сервисе "Карта жителя Нижегородской области".

Планируется, что к 1 января 2023 года в электронный вид будут переведены все массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги.

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Теги:
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