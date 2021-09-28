Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе-сентябре Культура и отдых

Фото: "Билайн.Аналитика".

Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян-абонентов "Билайн" в августе-сентябре. К такому выводу пришли эксперты исследовательского сервиса "Билайн.Аналитика".

Туда отправились почти 20% всех абонентов, кто решил покинуть домашний регион.

Камчатку предпочли остальным регионам жители Нижнего Новгорода, Краснодара, Ставрополя, Уфы, Казани, Махачкалы, Барнаула, Саратова и других городов России.

На втором месте по популярности - Краснодарский край с 12%, а на третьей строчке Московский регион – туда направились 10% путешествующих по России.

Также сервис проанализировал, сколько из абонентов "Билайн" вернулись осенью домой, а сколько людей до сих пор находятся вне домашнего региона.

Из тех, кто в августе уехал в другой регион, домой в сентябре вернулись порядка 50% людей. Больше всего путешественников оказалось из Москвы, на втором месте по количеству жителей, покинувших в августе домашний регион, расположился Краснодар, на третьем - Санкт-Петербург, четвертая строчка за Ставрополем, а на пятой позиции Уфа.

Мужчин среди путешественников оказалось почти в два раза больше, чем женщин, а самый распространенный возраст среди путешественников 25-45 лет – таких почти 40%. Второе место по количеству путешественников в категории 65+, а третье – у тех, кому от 45 до 65 лет. Молодежь в возрасте до 25 лет ездила по России в августе-сентябре меньше всех.