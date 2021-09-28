Импрегнированная древесина

В процессе строительства зданий, важным вопросом является наружная отделка. Отличным вариантом для этого будет импрегнированная древесина. Подробнее узнать об этом стройматериале можно на сайте производителя. Чтобы рассчитать стоимость нужного количества, обратитесь к специалистам сайта.

Особенности материала

Планкен - это деревянная строганная доска, применяемая для выполнения облицовочных работ разных поверхностей, конструкций. Важным нюансом материала являются скошенные, закругленные углы. Используется материал для следующих задач:

Производство вентилируемого фасада,

Выполнение облицовки стен жилья,

Отделка балкона, террасы, веранды.

Чтобы создать этот материал, применяют хвойную древесину, однако, некоторые модели изготавливаются из древесины с термостойкими свойствами. Этот вид материала применяется для внутренней облицовки, стоит довольно дорого, требует дополнительной обработки. Отличной заменой является импрегнированная древесина.

Достоинства материала

Получают этот материал посредством дополнительной обработки строганной доски для фасада. Процесс выполняется в особом автоклаве с использованием сосновых пиломатериалов, которые отлично поддаются пропитке за счет особой структуры. Они довольно быстро сохнут, сохраняют свои характеристики в течение долгого времени.

К достоинствам материала относятся:

Отличная стоимость за м2 доски, которая значительно ниже цены термодревесины.

Отсутствие необходимости в дополнительной обработке.

Устойчивость к образованию микроорганизмов, грибков, высокой влажности.

Экологически неопасный материал, который не загрязняет окружающую среду, не поглощает загрязнения, не впитывает запахи.

Имеет защиту от гниения, плесени.

Применение этого материала дает возможность экономить деньги, создавать надежную облицовку ну долгое время. Импрегнированная древесина ценится строителями за натуральный вид поверхности, биологическую защиту, доступную цену.

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