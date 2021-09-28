Интимная мезотерапия

Мезотерапия интимной зоны – это эстетическая гинекологическая процедура, которая направлена на устранения недостатков интимных органов (внешних и внутренних). В хоте проведения процедуры под эпителий вкалываются специальные препараты. Для предварительного осмотра понадобится гинекологическое зеркало из одноразового медицинского пластика. Мезотерапия омолаживает и лечит женские половые органы.
Врачи-гинекологи с многолетним стажем успешно практикуют исправление физических и эстетических недостатков интимных мышц. Для получения консультации по поводу проведения процедуры, следует оставить онлайн-заявку на официальном сайте клиники. Менеджер свяжется с вами для уточнения всех деталей и назначит прием на самое удобное для вас время. Перед приемом стоит взять с собой гинекологический набор купить из медицинского пластика.
Мезотерапию интимной зоны следует делать в следующих ситуациях:
Противопоказания к проведению мезотерапии интимной зоны:
Кроме этого, процедуру нельзя делать женщинам в интересном положении и кормящим матерям. А купить иглы для мезотерапии можно на официальном сайте в режиме онлайн. Девочкам, которым не исполнилось 18 лет, без согласия родителей в операции также будет отказано. Во время операции должна присутствовать мать молодой пациентки. В качестве инъекций вводится медицинский коктейль, состоящий из нескольких препаратов – гиалуроновой кислоты и биологических стимуляторов.
Мезотерапия интимной зоны позволяет любой женщине почувствовать себя прекрасной и желанной. А действие препаратов улучшит ощущения во время половой жизни.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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