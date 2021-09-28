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Молодой человек погиб в ДТП в Кстовском районе по вине нетрезвого водителя. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла 7 октября в 22:55 на 8 км трассы Восточный подъезд к Нижнему Новгороду в Кстовском районе.
25-летний водитель автомобиля Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на световую опору.
После этого молодой человек наехал на декоративно-выставочную стену из кирпича.
В результате аварии мужчина получил различные травмы, но медпомощь была оказана ему на месте происшествия - госпитализация не потребовалась, а его 19-летний пассажир получил смертельное ранение.
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