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Две женщины отравились угарным газом в Дзержинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение об отравлении угарным газом в многоквартирном жилом доме на ул. Строителей в Дзержинске поступило в ведомство в 22:07 7 октября.
Отмечается, что пострадали две женщины - 47-ти и 45-ти лет. В настоящее время они доставлены в городскую больницу №7 Дзержинска.
Характер полученных ими повреждений оценивается как состояние тяжелой и средней степени тяжести.
Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают причину произошедшего.
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