Две женщины отравились угарным газом в Дзержинске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Две женщины отравились угарным газом в Дзержинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение об отравлении угарным газом в многоквартирном жилом доме на ул. Строителей в Дзержинске поступило в ведомство в 22:07 7 октября.

Отмечается, что пострадали две женщины - 47-ти и 45-ти лет. В настоящее время они доставлены в городскую больницу №7 Дзержинска.

Характер полученных ими повреждений оценивается как состояние тяжелой и средней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают причину произошедшего.