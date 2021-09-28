Нижегородские спасатели доставили на берег тонущую в Волге девушку Происшествия

Фото: ГУ МЧС по региону

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородские спасатели доставили на берег тонущую в Волге девушку. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о тонущем человеке на реке Волга, в районе стадиона "Нижний Новгород" поступило в 18:38 7 октября.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись службы быстрого реагирования: аварийно-спасательный отряд и пожарный караул на катере "Мастер-600".

Один из спасателей - Дмитрий Пилин в гидро-термо костюме добрался до находящейся в воде девушки и поддерживал ее на плаву до прибытия катера.

После этого девушку погрузили на катер и доставили к Канавинскому мосту, где ее и

передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Отмечается, что 22-летняя постращавшая была доставлена в больницу им. Семашко, с предварительным диагнозом переохлаждение.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произоше