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Общество

Московская область перенимает у Нижегородской опыт по переходу на новую систему обращения с ТКО

08 октября 2021 10:51  [171] Общество

Фото: пресс-служба губернатора

Московская область перенимает у Нижегородской опыт по переходу на новую систему обращения с ТКО. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Согласно информации, 7 октября межмуниципальный полигон для утилизации ТБО "МАГ-1" в Нижегородской области посетил с рабочим визитом министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Цель визита - обмен опытом между регионами в реализации программы "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология". В состав рабочей группы вошли первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Ольга Белянина и заместитель директора ГБУ НО "Экология региона" Марина Аношина, а также представители ООО "МАГ ГРУП".

Важно отметить, что Московская и Нижегородская область входят в тройку регионов-лидеров по успешному переходу на новую систему по обращению с ТКО.

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была поставлена задача перед всеми субъектами - обеспечить 100% сортировку отходов до 2030 года. На данный момент в Нижегородской области этот показатель составляет 71%.

"Еще перед стартом реформы в Нижегородской области функционировало пять мусоросортировочных комплексов. Для достижения целевых показателей необходимо не только строительство двух современных объектов в регионе, но и модернизация существующих. Мы ведем активную работу с инвесторами объектов по размещению ТКО и ставим перед ними задачу по модернизации действующих полигонов. А в случае с новыми инвесторами, которые выходят с концессионными соглашениями, обязательным условием является проектирование объектов не только переработки, но и утилизации ТКО. За счет этого мы сумели добиться высоких показателей. Очень радует, что на федеральном уровне Нижегородскую область отмечают в тройке лидеров по успешному переходу на новую систему по обращению с ТКО", - рассказала Ольга Белянина.

"Обмен опытом между регионами в рамках национального проекта "Экология" очень важен и поможет усовершенствовать подход в работе обоих субъектов", - добавила первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

На данный момент лидирующее место по переходу на новую систему по обращению с ТКО занимает Московская область. В 2019 году общее количество контейнеров для раздельного сбора отходов в регионе насчитывало порядка 14 тысяч, сейчас - уже более 168 тысяч.

Министр ЖКХ Московской области поделился впечатлением после посещения межмуниципального полигона для утилизации ТБО "МАГ-1" в Нижегородской области.

"Сегодня мы осмотрели предприятие, оно работает на полную мощность. Нам было очень интересно увидеть обустройство, технологический цикл, используемое оборудование. Те технологии, которые применяются здесь, очень схожи с теми, которые применяются в Московской области. Московская область уже перешла на раздельный сбор отходов, то есть вторсырье не попадает на чашу полигона, а идет на переработку. Очень важно развивать отрасль вторичной переработки, что успешно реализует как Московская, так и Нижегородская области. Мы формируем "мусорный" рынок, чтобы меньше отходов захоранивать и больше перерабатывать. Это наша экологическая ответственность и задача для будущих поколений", - рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

"Главный наш успех - в конце прошлого года в Московской области были закрыты все полигоны прямого захоронения коммунальных отходов. Сейчас у нас функционируют 10 комплексов переработки отходов, и все отходы идут через сортировку, то есть через выделение вторичных фракций", - добавил Антон Велиховский.

Напомним, на данный момент на межмуниципальном полигоне для утилизации твердых бытовых отходов "МАГ-1" внедрена новая система мониторинга. Она станет частью региональной информационной системы "Управление отходами" и позволит контролировать деятельность по обращению с ТКО. В Нижегородском регионе схема по обращению с ТКО станет еще более прозрачной, а движение отходов от мест накопления до мест захоронения - более понятной для жителей.

Система автоматизации будет оперативно передавать данные в Минэкологии региона и позволит усилить контроль за перевозчиками, региональными операторами и деятельностью межмуниципальных полигонов.

"Предприятие работает круглосуточно. Производительность этого мусоросортировочного завода - 60 тонн в час. В сутки сюда может поступать порядка 1 200 тонн отходов, в год - порядка 480 тысяч тонн. На данный момент процесс отбора завода составляет порядка 16%. Внедрение раздельного сбора отходов существенно упрощает нашу задачу и повышает производительность. В планах - повысить процент отбора, это можно сделать двумя путями: во-первых, продолжить внедрение раздельного сбора отходов в городах, а также запустить на производство этап компостирования, что также увеличит объем отбираемого мусора", - рассказал Александр Сарапов, заместитель директора компании по эксплуатации мусоросортировочного комплекса.

Напомним, межмуниципальный полигон "МАГ-1" открылся в Дзержинске в 2018 году. Он предназначен для размещения и обезвреживания твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с территорий трех муниципалитетов - Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарского района. Территория полигона разделена на административно-хозяйственную зону, технологические карты для утилизации отходов и зону для строительства мусороперерабатывающего завода.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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Теги:
Отходы тко
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