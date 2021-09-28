"Сегодня в аграрной отрасли работают профессионалы высочайшего уровня", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем работников сельского хозяйства.

"Наша жизнь немыслима без сельского хозяйства. От вашего труда зависит то, насколько стабильной будет экономика, какие продукты питания окажутся на полках магазинов, а эффективность производства определяет стоимость и качество продовольствия. Еще сравнительно недавно большая часть жителей нашей страны работала на полях, чтобы прокормить свои семьи. Каждый человек и сейчас понимает, какие невероятные усилия нужны, чтобы на столе появился даже обычный хлеб", - отметил он.



"Нижегородская область находится в зоне рискованного земледелия. Это требует от аграриев не только владения базовыми знаниями, но и безупречного понимания родной природы, ее особенностей и капризов. 2021 год оказался непростым для отрасли. Неблагоприятные погодные условия негативно отразились на урожае, заставили пересмотреть прогнозы. Но, тем не менее, вам удалось выполнить ключевые задачи по обеспечению продовольственной безопасности региона. Уверен, что вместе нам удастся справиться с этими сложностями и достойно подготовиться к новым вызовам", - заметил Глеб Никитин

"Сегодня в аграрной отрасли работают профессионалы высочайшего уровня. Все мы осознаем огромное значение сельского хозяйства. Ежегодно в регионе растут объемы поддержки аграрно-промышленного комплекса, действуют различные программы, позволяющие обновлять технику и создавать новые объекты. Это касается как крупных инвестиционных проектов, обеспечивающих выпуск продуктов питания для сотен тысяч людей, так и небольших фермерских хозяйств. И поддержка отрасли обязательно сохранится", - говорится в поздравлении губернатора.