Клинические испытания единой вакцины от гриппа и коронавируса начнутся в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Клинические испытания единой вакцины от гриппа и коронавируса начнутся в конце 2022 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на руководителя Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам технологическая платформа для создания единой вакцины уже создана на базе центра. В ее основе — гибридная вакцина против ротавирусов.

"Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса", - сказал Александр Гинцбург

По мнению специалиста, увеличение общего уровня иммунизации приведет к тому, что ревакцинироваться россиянам можно будет гораздо реже, чем раз в полгода.

Отметим, что подобные исследования сейчас проводят и другие научные центры.

Ранее главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко заявляла, что вакцинироваться от коронавируса и гриппа одновременно нельзя. Перерыв между введением доз коронавирусной и гриппозной вакцины должен составлять месяц.

В ведомстве также обращали внимание на то, что коронавирус сильно ослабляет иммунитет. Таким образом вероятность заболеть еще и гриппом высока.

Напомним, что в Нижегородской области уже было зарегистрировано два случая гриппа А (Н3N2). Первым заболевшим стал ребенок. В настоящее время в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа.

Напомним также, что минздрав России выдал разрешение на клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19 - "Бетувакс-КоВ-2.