Порядка 6,5 тысяч жителей Кстовского района остались без света из-за аварии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 6,5 тысяч жителей Кстовского района остались без света из-за аварии на трансформаторной подстанции "Федяково". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ПАО "Россети Центр и Приволжье".

Внештатная ситуация произошла накануне в районе 10-11 утра.

Для выяснения причин произошедшего и устранения технологического нарушения компанией был создан штаб по аварийно-восстановительным работам.

"Специалисты филиала "Россети Центр и Приволжье - Нижновэнерго" незамедлительно приняли необходимые меры по восстановлению энергоснабжения потребителей и социально-значимых объектов, в том числе с применением временных схем электроснабжения и мобильных генераторов", - рассказали в компании.

Дальнейшие перерывы в энергоснабжении происходили в результате проверки и наладки оборудования, перевода потребителей с временных схем энергоснабжения на постоянные.

Дополнено: По данным на 15:34 8 октября электроснабжение жителей Кстовского района восстановлено. В данный момент все потребители запитаны, перебоев в энергоснабжении нет.