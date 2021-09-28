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Бизнес

Пассажиропоток нижегородского аэропорта увеличился на 26% с начала года

08 октября 2021 14:20  [116] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пассажиропоток нижегородского аэропорта увеличился на 26% с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов").

Согласно информации, пассажиропоток воздушной гавани менее чем за 10 месяцев этого года превзошел уровень всего 2019 года.

Так, по состоянию на 8 октября аэропорт обслужил 1,13 млн человек. Рост, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составил 26%.

При этом большая часть из них (около 878 тысяч человек) - пассажиры российских направлений, что на 42% выше пассажиропотока внутренних воздушных линий 2019 года.

Отмечается, что из-за ограничений на выполнение полетов, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой и профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции, доля путешественников на международных рейсах составила около 90% к уровню 2019 года – четверть миллиона человек.

Всего же с начала года полетная программа из Нижнего Новгорода представлена регулярными и чартерными рейсами 16 авиакомпаний по 37 направлениям. В основном это внутрироссийские маршруты, 21 из которых – региональные прямые рейсы в города России.

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Теги:
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