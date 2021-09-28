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Бизнес

Нижегородские предприятия представили "КамАЗу" свои разработки

08 октября 2021 15:38  [75] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Представители около 40 нижегородских предприятий приняли участие в Дне поставщика с компанией "КамАЗ", который состоялся в технопарке "Анкудиновка". Об этом сообщили в нижегородском Минпроме.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов подчеркнул, что Дни поставщика важны для развития промышленной кооперации, поскольку помогают нижегородским компаниям встраиваться в производственные цепочки крупнейших предприятий страны.

Глава регионального Минпрома рассказал, что в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" действует программа "Выращивание". Так, с помощью разных видов господдержки - финансовой, информационной, маркетинговой - малые предприятия смогли вырасти до уровня поставщика для крупного заказчика.

Дни поставщика помогают привлечь новые заказы и увеличить объёмы промышленного производства региона: руководители предприятий могут подробно узнать о компании, а также провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

Как отметили в региональном правительстве, в кооперационную цепочку ПАО "КамАЗ" входит около 75 предприятий Нижегородской области. По итогам 2020 года в Татарстан было поставлено более 30,5 тысячи единиц автокомпонентов.

В мероприятии приняли участие руководители нижегородских предприятий: "ЕвроСид", "Эллой", "МК-НН", "Флайг+Хоммель", "Стандекс РУС", "ЛитПромГарант-НН", "Глэйско"», РФЯЦ ВНИИЭФ, НИИИС им. Ю.Е. Седакова, ГК "Автокомпонент», завод "Труд".

Так, нижегородские производители смогли представить "КамАЗу" свои передовые разработки, провели презентации своего промышленного потенциала. Представители автозавода рассказали о требованиях, которые предъявляются к закупке автокомпонентов, и о потребностях в поставках.

В мероприятии принял участие генеральный директор АО "ТФК КамАЗ" Дмитрий Леонов. Он рассказал, что предприятие активно сотрудничает с Нижегородской областью и намерено продолжать промышленную кооперацию.

"Так, на сегодняшний день объём поставок комплектующих для нашего конвейера составляет более 12,5 миллиарда рублей в месяц. Это те объемы поставок, на которые может претендовать Нижегородская область, при условии, что здесь нам смогут предложить хорошее сочетание цены и качества", – сказал представитель "КамАЗа".

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Теги:
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