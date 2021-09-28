ФК "НН" оштрафовали за нарушение зрителями санитарного регламента Спорт

Фото: с сайта ФК НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Футбольный клуб "Нижний Новгород" оштрафовали за массовые нарушения зрителями санитарного регламента на матче с ФК "Рубин" 2 октября. Данное решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Размер штрафа составил 25 тысяч рублей.

Отметим, что ФК "Рубин" также получил два штрафа - на 50 и 20 тысяч рублей.

Напомним, матч проходил в Казани. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев. Эта победа позволила ФК "НН" закрепиться в Топ-8 турнирной таблицы РПЛ.