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Спорт

ФК "НН" оштрафовали за нарушение зрителями санитарного регламента

08 октября 2021 17:07  [156] Спорт

Фото: с сайта ФК НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Футбольный клуб "Нижний Новгород" оштрафовали за массовые нарушения зрителями санитарного регламента на матче с ФК "Рубин" 2 октября. Данное решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Размер штрафа составил 25 тысяч рублей.

Отметим, что ФК "Рубин" также получил два штрафа - на 50 и 20 тысяч рублей.

Напомним, матч проходил в Казани. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев. Эта победа позволила ФК "НН" закрепиться в Топ-8 турнирной таблицы РПЛ.

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Теги:
Коронавирус Футбол Штраф
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