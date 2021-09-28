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Политика

Евгений Люлин избран координатором Ассоциации законодателей ПФО

08 октября 2021 16:58  [131] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин единогласно избран координатором Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа. Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, решение об этом было принято на заседании Ассоциации в Пензе.

Координатор руководит деятельностью Ассоциации, ведет заседания и формирует их повестки по согласованию с членами Ассоциации, подписывает итоговые решения. Кроме того, координатор представляет Ассоциацию в ее взаимоотношениях с Федеральным Собранием РФ, правительством РФ, а также с другими Ассоциациями законодателей, объединяющими различные региональные парламенты, субъектами РФ.

Евгений Люлин поблагодарил коллег за доверие и отметил, что быть координатором Ассоциации законодателей Приволжья – это огромная честь, но в то же время и большая ответственность.

"В начале 2000-х годов, занимая пост председателя Законодательного собрания Нижегородской области, вместе с коллегами был причастен к созданию Ассоциации. Она была задумана для межпарламентского сотрудничества и взаимодействия как площадка для обмена мнениями и опытом, выработки совместных инициатив, с которыми мы затем выходили на федеральный уровень. С 2003-го по 2005-й год был координатором Ассоциации, поэтому знаю эту работу изнутри", - сказал Евгений Люлин.

По его словам, важно отметить, что практически всё задуманное 20 лет тому назад сегодня воплотилось в жизнь.

"Для законодателей Приволжского округа Ассоциация стала авторитетным и действенным инструментом, позволяющим продвигать региональные инициативы. Сегодня как никогда важно аккумулировать весь лучший опыт, чтобы затем тиражировать его в регионах ПФО. Это касается не только законодательства, но и других сфер жизни. Убежден, что совместными усилиями мы сможем вывести эту работу на новый качественный уровень", - отметил председатель ЗСНО, координатор Ассоциации законодателей ПФО Евгений Люлин.

"Хочу выразить глубокую признательность всем коллегам за поддержку и активную работу. Все эти четыре года атмосфера взаимного уважения являлась визитной карточкой Ассоциации. Благодаря совместному слаженному труду нам на каждом заседании удавалось вырабатывать грамотные взвешенные решения, актуальные для всех регионов округа", – отметил председатель Законодательного собрания Пензенской областей Валерий Лидин, передавая полномочия координатора Ассоциации законодателей ПФО Евгению Люлину.

"5 октября Евгений Борисович Люлин был переизбран председателем Законодательного собрания Нижегородской области, и это уже третий созыв, в котором он руководит региональным парламентом. Активно Евгений Борисович работал и в органах исполнительной власти области, являясь заместителем губернатора и заместителем председателя правительства", - подчеркнул Валерий Лидин, представляя Евгения Люлина.

Председатель Заксобрания Пензенской области выразил уверенность, что большой управленческий опыт и высокий профессионализм Евгения Люлина позволит на высоком организационном уровне обеспечить работу Ассоциации.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Законодательство
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