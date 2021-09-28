Людмила Фирмаль ТОП–1 лучших онлайн-преподавателей рассказывает о будущем образования

Вероятно, вы стали учителем, потому что заботитесь о молодых людях и хотите помочь им учиться. Замечательно! Но иногда вы можете задаться вопросом, сможете ли вы преподавать более эффективно. Вы можете сделать это, используя четкую коммуникацию и предлагая полезные объяснения. Еще один отличный способ быть эффективным - помочь учащимся освоить материал, используя обсуждения и другие упражнения. Наконец, вы можете помочь студентам учиться, предлагая им прямую и конструктивную обратную связь. Используя эти методы, вы можете адаптировать их к той возрастной группе, которую вы преподаете. lfirmal.com

Объяснение целей обучения

Цели обучения помогают учащимся понять, почему они изучают именно тот материал. Как учитель, вы уже знаете, чего хотите, чтобы ученики достигли к концу урока или к концу семестра. Поделитесь этой информацией со своими учениками, чтобы вы все были на одной странице.

Детям начальной школы вы можете сказать: "Умножение - это способ складывать быстрее. Разве это не здорово, если уметь делать математику очень быстро?"

Цели обучения для курса колледжа могут включать: "Студенты должны быть в состоянии сформулировать все долгосрочные последствия к концу семестра".

Предоставьте подробную информацию о заданиях

Помогите своим ученикам добиться успеха, дав им четкие инструкции. Не говорите просто: "Напишите статью о Второй мировой войне". Вместо этого укажите, что следует анализировать в статье, какой длины она должна быть и какие типы источников следует использовать.

Вы можете использовать примеры, чтобы объяснить задания, особенно учащимся, которые еще не умеют читать. Например, скажите: "Мы собираемся сделать плакат солнечной системы. Вы можете вырезать круги, чтобы обозначить разные планеты. Видишь, как я здесь это сделал?"

Оперативно отвечайте на вопросы

Когда ученик задает вопрос, важно дать ему четкий и вдумчивый ответ. Не отмахивайтесь от них, найдите момент, чтобы ответить им прямо сейчас. Если ученик поднимает руку, чтобы задать вопрос во время урока, сделайте паузу и помогите ему. Скорее всего, если кто-то сбит с толку, это могут быть и другие ученики.

Детям младшего возраста можно сказать: "Сью, это интересный вопрос! Спасибо за вопрос. Давайте все поразмышляем над этим".

Выделите время каждый день, чтобы отвечать на электронные письма от ваших учеников. Иногда они могли не осознавать, что у них есть вопрос, пока не закончилось занятие.

Будьте честны, если не знаете ответа. Просто скажите: "Это отличный вопрос. Я не уверен в ответе, но я изучу его и вернусь к вам".

Напишите подробный план для учащихся старших классов и студентов колледжей

Программа - отличный способ изложить темы, цели, расписание и ожидания курса. Перед началом семестра убедитесь, что вы приложили определенные усилия, чтобы ваша программа была ясной и полной. Не забудьте включить ключевые компоненты, такие как:

Ваши Контактные Данные.

Необходимые книги или ресурсы.

Градуированные компоненты.

Расписание курсов.

Любые школьные правила и процедуры.

Расскажите студентам, что они делают правильно, а что - нет

Не стоит просто ставить оценки за работы и задания. Вместо этого напишите комментарии, которые помогут учащимся совершенствоваться. Напишите что-нибудь, что они делают правильно, например: "Вы хорошо поработали, предоставив конкретные примеры из чтения".

Если у вас есть критика, изложите ее четко. Например: "Обязательно напишите четкое изложение тезиса во введении".

Попробуйте использовать бутерброд с обратной связью, чтобы не звучать слишком резко. Два положительных утверждения - это «хлеб», за которым стоит критика. Вы можете написать: "Ваша организация выглядит великолепно! Вы можете развить идеи в своем заключении. В целом, ваше письмо улучшается".

Ученикам младшего возраста также будет полезна обратная связь. Попробуйте сказать воспитаннику детского сада: "Мне нравится, как вы рассказываете друзьям. В следующий раз попробуйте сами держаться за ножницы, чтобы у вас было достаточно времени для работы над проектом".

Приведите конкретные примеры, чтобы помочь учащимся разобраться в проблеме

Не говорите студентам просто, что они сделали неправильно. Покажи им, как они могли бы добиться большего! Например, вы можете сказать: "Я понимаю хронологический подход, который вы использовали в этой статье. Однако давайте посмотрим на план тематического сочинения. Видите, как это позволяет более четко связать разные темы?"

Вы можете сделать то же самое с математической задачей. "Вот пример того, как правильно использовать эту формулу. Видите ли, X следует использовать как первую переменную в уравнении".

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