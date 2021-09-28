Людмила Фирмаль ТОП–1 лучших онлайн-преподавателей рассказывает о будущем образования

Вероятно, вы стали учителем, потому что заботитесь о молодых людях и хотите помочь им учиться. Замечательно! Но иногда вы можете задаться вопросом, сможете ли вы преподавать более эффективно. Вы можете сделать это, используя четкую коммуникацию и предлагая полезные объяснения. Еще один отличный способ быть эффективным - помочь учащимся освоить материал, используя обсуждения и другие упражнения. Наконец, вы можете помочь студентам учиться, предлагая им прямую и конструктивную обратную связь. Используя эти методы, вы можете адаптировать их к той возрастной группе, которую вы преподаете. lfirmal.com
Цели обучения помогают учащимся понять, почему они изучают именно тот материал. Как учитель, вы уже знаете, чего хотите, чтобы ученики достигли к концу урока или к концу семестра. Поделитесь этой информацией со своими учениками, чтобы вы все были на одной странице.
Детям начальной школы вы можете сказать: "Умножение - это способ складывать быстрее. Разве это не здорово, если уметь делать математику очень быстро?"
Цели обучения для курса колледжа могут включать: "Студенты должны быть в состоянии сформулировать все долгосрочные последствия к концу семестра".
Помогите своим ученикам добиться успеха, дав им четкие инструкции. Не говорите просто: "Напишите статью о Второй мировой войне". Вместо этого укажите, что следует анализировать в статье, какой длины она должна быть и какие типы источников следует использовать.
Вы можете использовать примеры, чтобы объяснить задания, особенно учащимся, которые еще не умеют читать. Например, скажите: "Мы собираемся сделать плакат солнечной системы. Вы можете вырезать круги, чтобы обозначить разные планеты. Видишь, как я здесь это сделал?"
Когда ученик задает вопрос, важно дать ему четкий и вдумчивый ответ. Не отмахивайтесь от них, найдите момент, чтобы ответить им прямо сейчас. Если ученик поднимает руку, чтобы задать вопрос во время урока, сделайте паузу и помогите ему. Скорее всего, если кто-то сбит с толку, это могут быть и другие ученики.
Детям младшего возраста можно сказать: "Сью, это интересный вопрос! Спасибо за вопрос. Давайте все поразмышляем над этим".
Выделите время каждый день, чтобы отвечать на электронные письма от ваших учеников. Иногда они могли не осознавать, что у них есть вопрос, пока не закончилось занятие.
Будьте честны, если не знаете ответа. Просто скажите: "Это отличный вопрос. Я не уверен в ответе, но я изучу его и вернусь к вам".
Программа - отличный способ изложить темы, цели, расписание и ожидания курса. Перед началом семестра убедитесь, что вы приложили определенные усилия, чтобы ваша программа была ясной и полной. Не забудьте включить ключевые компоненты, такие как:
Ваши Контактные Данные.
Необходимые книги или ресурсы.
Градуированные компоненты.
Расписание курсов.
Любые школьные правила и процедуры.
Не стоит просто ставить оценки за работы и задания. Вместо этого напишите комментарии, которые помогут учащимся совершенствоваться. Напишите что-нибудь, что они делают правильно, например: "Вы хорошо поработали, предоставив конкретные примеры из чтения".
Если у вас есть критика, изложите ее четко. Например: "Обязательно напишите четкое изложение тезиса во введении".
Попробуйте использовать бутерброд с обратной связью, чтобы не звучать слишком резко. Два положительных утверждения - это «хлеб», за которым стоит критика. Вы можете написать: "Ваша организация выглядит великолепно! Вы можете развить идеи в своем заключении. В целом, ваше письмо улучшается".
Ученикам младшего возраста также будет полезна обратная связь. Попробуйте сказать воспитаннику детского сада: "Мне нравится, как вы рассказываете друзьям. В следующий раз попробуйте сами держаться за ножницы, чтобы у вас было достаточно времени для работы над проектом".
Не говорите студентам просто, что они сделали неправильно. Покажи им, как они могли бы добиться большего! Например, вы можете сказать: "Я понимаю хронологический подход, который вы использовали в этой статье. Однако давайте посмотрим на план тематического сочинения. Видите, как это позволяет более четко связать разные темы?"
Вы можете сделать то же самое с математической задачей. "Вот пример того, как правильно использовать эту формулу. Видите ли, X следует использовать как первую переменную в уравнении".
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