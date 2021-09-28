Нижегородский Минпром проверил соблюдение норм эпидбезопасности в 110 объектах торговли и общепита Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области за неделю проверили соблюдение норм безопасности в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции в 110 объектах торговли и общепита.

Как сообщили в ведомстве, проверки прошли в Нижегородском, Сормовском, Автозаводском, Приокском и Советском районе Нижнего Новгорода.

Глава Минпрома Максим Черкасов отметил, что в целом руководство магазинов и точек общепита ответственно относится к соблюдению мер эпидбезопасности. Но с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки в регионе министерство усилило работу по проведению контрольных мероприятий.

Так, на текущей неделе прошли проверки 110 компаний, в том числе 20 предприятий общепита. Было составлено шесть протоколов административного правонарушения: за обслуживание посетителей без масок и отсутствие рециркуляторов воздуха в помещении.

Всего же с начала года нижегородский Минпром проверил 2 152 объекта торговли и общепита. За это время было вынесено 835 предупреждений и составлено 53 протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений в регионе. Об этом стало известно по итогам заседания координационного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, состоявшегося 30 сентября.

За нарушение указа №27 "О введении режима повышенной готовности" в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены санкции в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан в размере от 1 до 30 тыс. руб., на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., на ИП – от 30 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб. За повторное нарушение штраф значительно возрастает, должностным лицам грозит дисквалификация, а предприятиям - приостановление деятельности на срок до 3 месяцев.