Инструкцию по размещению шлагбаумов разработали в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Инструкцию по размещению шлагбаумов разработали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

Согласно инструкции, размещение ограждающих устройств возможно только в границах земельных участков многоквартирных домов, на придомовых территориях МКД и в границах земельных участков, находящихся в собственности/аренде.

Для каждого варианта предусмотрен свой порядок установки.

В первом случае для установки шлагбаума необходимо решение общего собрания собственников помещений, принятое большинством (не менее 2/3 от общего числа) голосов собственников помещений. Далее следует получить ордер на производство работ в административно-технической инспекции Нижнего Новгорода.

Порядок установки шлагбаумов на придомовых территориях МКД за пределами границ участков предполагает проведение общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, подъезд к которым будет ограничен. По итогам собраний должны быть вынесены решения, принятые большинством (не менее 2/3 от общего числа) голосов собственников помещений в каждом доме.

Затем следует направить заявление о разрешении размещения ограждающих устройств в уполномоченный орган:

- в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения или в муниципальной собственности – в администрацию Нижнего Новгорода;

-в отношении земельных участков находящихся в государственной собственности Нижегородской области и Российской Федерации - в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

После чего необходимо заключить договор о размещении шлагбаумов с уполномоченным органом, а также получить ордер на производство работ в административно-технической инспекции Нижнего Новгорода.

Что касается установки шлагбаумов на участках, находящихся в собственности/аренде, правообладатель вправе самостоятельно принять решение об установке ограничительных элементов. После этого необходимо получить ордер на производство работ в административно-технической инспекции Нижнего Новгорода и провести установку ограждения.

В департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода подчеркнули, что на территориях общего пользования запрещается устанавливать шлагбаумы, цепи, столбы, бетонные блоки и плиты, другие сооружения, устройства и объекты, создающие препятствия или ограничения проходу пешеходов, проезду автотранспорта и проведению уборочных работ на территориях общего пользования.

Также специалисты отметили, что ограждающие устройства должны быть установлены с учетом градостроительных и противопожарных норм. Шлагбаумы не должны мешать беспрепятственному въезду и выезду специальных служб экстренного реагирования.

Ознакомиться с подробной инструкцией нижегородцы могут на сайте.