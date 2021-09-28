Свыше 206 тысяч крякв живёт в Нижегородской области Общество

Более 206 тыс. крякв живёт в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Свыше 206 тысяч крякв живёт в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Такую статистику в ведомстве обнародовали к Всемирному дню мигрирующих птиц. Согласно информации, дикая утка кряква является самой массовой водоплавающей птицей в Нижегородской области. Также в регионе наблюдаются и другие представители семейства утиных: красноголовый нырок, чирок-свистунок, обыкновенный гоголь и др.

Для охраны гусиных присад в весенний период в девяти муниципальных районах предусмотрены 13 участков более чем на 30 тыс. га. На этих территориях ограничена добыча объектов животного мира.

Отмечается, что такие участки создаются по программе "Охрана животного мира Нижегородской области", которую утвердил губернатор Глеб Никитин. Срок реализации мероприятий, перечисленных в документе, - с 2018 по 2022 годы.

СПРАВКА

9 октября — Всемирный день мигрирующих птиц. С 2018 года этот праздник отмечается два раза в год — во вторую субботу мая и вторую субботу октября.

Исторической предпосылкой праздника была Международная конвенция по охране птиц, подписанная в начале ХХ века, к которой Россия присоединилась в 1927 году. Её главной задачей является организация международного сотрудничества в вопросах сохранения популяции птиц.