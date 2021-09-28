НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Бесхозный гараж сгорел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, инцидент произошёл около 12:00 на ул.Поюшева, 19. По данным ведомства, строение бесхозное.
Имущество сгорело на площади 15.кв.м. Никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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