Бесхозный гараж сгорел в Автозаводском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Бесхозный гараж сгорел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, инцидент произошёл около 12:00 на ул.Поюшева, 19. По данным ведомства, строение бесхозное.

Имущество сгорело на площади 15.кв.м. Никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.