Проверки соблюдения масочного режима проходят в крупных ТЦ Нижегородской области Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Проверки соблюдения масочного режима проходят в крупных ТЦ Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, контроль за соблюдением указа "О введении режима повышенной готовности" усилен. Проверки проходят во всех муниципалитетах.

Так, в Нижнем Новгороде в субботу, 9 октября, проверили соблюдение мер крупными торговыми центрами "Фантастика" и "Небо". В рейдах участвовали сотрудники регионального Минпрома. В общественном транспорте из сменили специалисты Минтранса региона.

Кроме того, были проверены кафе и рестораны на предмет соблюдения требований указа по формату работы в ночное время. В частности, с 00:00 до 6:00 они должны функционировать только навынос. Такая мера установлена до 31 октября 2021 года.

В Красных Баках рейды проведены в 12 торговых точках, по итогам составлен один протокол и вынесено три предупреждения.

О необходимости соблюдения масочного режима напомнили жителям Выксы, где сегодня также прошли рейды по проверке соблюдения требований указа губернатора, в которых участвовали специалисты отдела муниципального контроля и представители местного ОМВД России. Особое внимание уделялось крупным торговым объектам.

"Наша основная задача – предупредить нарушения, напомнить, что требования по использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению социальной дистанции продолжают действовать", - обратила внимание главный специалист отдела муниципального контроля администрации г.о.г. Выкса Ирина Карлина.

Совместные рейды сотрудников полиции и администрации округа прошли 9 октября и на территории Лыскова. Рейд проходил по общественным местам и торговым точкам "Пятёрочка", "Золушка" и др. Проверка показала, что сотрудники и посетители торговых точек, в основном, соблюдают масочный режим.

Департаментом региональной безопасности Нижегородской области совместно с уполномоченными органами исполнительной власти созданы рабочие группы для проведения проверочных мероприятий.

Согласно информации, с 4 октября по 9 октября 2021 года на территории Нижегородской области в ежедневном режиме было задействовано от 220 до 225 патрулей, в которых участвует до 500 человек. Это сотрудники полиции, представители органов исполнительной власти и ОМСУ, а также волонтеры. За указанный период проведено 212 проверок в отношении юридических лиц, 10 проверок - физлиц, составлено семь протоколов, проведено 256 профилактических бесед.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что меры по предотвращению распространения заболеваемости принимаются с учётом необходимости сохранения экономики и одновременно исполнения требований врачей.

"Нам важно не допустить повторного закрытия предприятий отдельных секторов экономики, но при этом необходимо обеспечить соблюдение требований безопасности", - подчеркнул глава региона.

Напомним, ответственность за нарушение указа губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на ИП – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрено наказание увеличивается.