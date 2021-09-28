В чем секрет популярности пружинных матрасов?

Для того чтобы сон был здоровым и полезным, чтобы стало возможным по-настоящему отдохнуть после тяжелого рабочего дня и как следует выспаться, важно грамотно подойти к выбору матраса. Существуют пружинные и беспружинные модели. И в том, и в другом варианте есть свои преимущества. Многие предпочитают пружинные матрасы. На сайте https://www.gazeta.ru/gazeta/adv/13325533.shtml тому есть подтверждение – российские покупатели склонны приобретать именно пружинные матрасы.

Это – наиболее доступный в плане цены, а также распространенный вариант организации спального места. Современные модели подобных изделий совсем не похожи на старые матрасы. Новые модели отличаются массой достойных характеристик.

Сердцем матраса являются пружины. Именно их характеристики значительно определяют качество матраса в целом. Поэтому перед тем, как покупать подобный матрас, следует узнать какие в нем пружины. Они могут быть двух типов – боннель, из двух конкурсов, на четыре-пять витков, а также карманные, свернутые цилиндром, каждый из которых обернут специальным мешочком, который обеспечивает отсутствие скрипа.

От того, насколько качественные пружины, зависит нужная жесткость, а также упругость. И если эти показатели плохие, то матрас скоро лопнет или просядет.

Пружинные блоки могут компоноваться и в цельном виде, и являться отдельными проволочными конструкциями. Первый вариант более предпочтителен – работает как единое целое. Чем больше пружин, тем лучше. В этом случае значительно возрастает точечная эластичность, что позволяет максимально четко повторять контуры тела, при этом не образуются впадины, поддерживается позвоночник. Отлично, если используются пружины разной жесткости – это способствует повышению ортопедического эффекта.

Из преимущества матрасов на пружинах стоит выделить доступную стоимость матраса. дорогие натуральные материалы, которые необходимы для создания анатомического эффекта и должного уровня поддержки тела, в подобных моделях требуются в минимальном количестве. Основная подстройка под форму тела осуществляется самим пружинным блоком.

Благодаря наличию пружинного блока обеспечивается дополнительно от тринадцати до восемнадцати сантиметрам высота матрасу. Высокая модель выглядит красиво на любой постели.

Особенностью независимых пружин является многообразие, а также адаптивность. Независимо от того, какая у вас фигура, а также особенности и привычки, вы не ограничены в выборе и всегда сможете подобрать пружинный блок под свои потребности. В случае большого веса, вы сможете выбрать укрепленный блок, при наличии проблем с позвоночником – комфортный TFK либо зональные пружины. Это вам посоветует лечащий врач.

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