Тактика выживания в суперпопулярной игре Among Us

Among Us – это простая, быстрая и увлекательная онлайн-игра. Вся сессия (рейд) занимает всего несколько минут, но в саму игру можно развлекаться часами. Чтобы выжить на космическом корабле как можно дольше, стоит изучить несколько полезных тактик и наиболее распространенные ошибки новичков. По своему принципу игра чем-то напоминает "Мафию", так что если у вас есть опыт, значит вы сможете выиграть и в Among Us.

Among Us или мафия онлайн

Приложение "Among Us", доступное как для компьютеров, так и в мобильной версии. Отчасти потому, что это самый простой и доступный способ получить психологическое и социальное развлечение. В виртуальном издании были предприняты усилия по модернизации классической игры "Мафия". Здесь по космическому кораблю бегает группа человек, выполняя различные задания. Среди них есть как минимум один саботажник (здесь его называют самозванцем, предателем), который только делает вид, что работает, когда на самом деле вызывает сбои, прячется в вентиляции и медленно убивает экипаж.

Как стать победителем в Among Us или тонкости игрового процесса

Как только кто-то замечает тело или начинает срочную встречу, начинается диалог, собирающий указания и обвиняющий друг друга. Что здесь можно сделать не так? Во-первых, ошибочно бросать обвинения направо и налево. Многие игроки в шутку добавляют фразу "на моих глазах", говоря, что кто-то кого-то убил.

Вы самозванец и хотите отвлечь внимание от себя, направив его на другого игрока? Никогда не говорите это определенно "коричневый", избегайте твердости. Ваши товарищи, вероятно, поверят вашим словам и пойдут на риск (потому что им есть что терять, кроме устранения подозреваемого), но они быстро обнаружат, что вы ошибались. Так что ожидайте, что в следующем раунде они выберут вас для "увольнения", потому что вы откровенно солгали им, утверждая, что у вас есть доказательства вины другого игрока.

Тактика выживания

Поэтому, чтобы выжить в "Among Us", лучше четко и точно знать, где вы были или кого видели. Если тело найдено, вы всегда можете сыграть "хорошего" и попытаться защитить другого игрока, будучи предателем. Например, если вы обезглавили своего товарища в административной комнате и побежали в электрическую комнату, где она оказалась зеленой, вы можете сказать: "Это не зеленый, он был в электричестве со мной, когда я делал кабели". Во-первых, вы не говорите "точно". Во-вторых, ваш коллега будет вам благодарен за заступничество.

Как защитить себя и сделать вид, что вы были где-то, где нет свидетелей? После убийства стоит пройти в комнату администрации и узнать, где на соответствующей панели находятся товарищи. В качестве алиби лучше всего выбрать комнату, в которой в данный момент никого не было. Если мы скажем: "Я был в кафетерии, я чистил вентиляционное отверстие», а это место было пустым, никто не будет обвинять нас во лжи. Что, если кто-то обнаружит вашу ложь? Вспомните старую пословицу: «Два человека могут хранить секрет, пока один из них мертв".

