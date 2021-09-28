АЧС выявлена в Сосновском районе Нижегородской области

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Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Согласно информации, 9 октября при проведении лабораторных исследований пробы от домашней свиньи, государственным бюджетным учреждением Нижегородской области "Облветлаборатория" была выявлена африканская чума свиней.
Данное заболевание выявлено в р.п. Сосновское Нижегородской области на территории личного подсобного хозяйства гражданина.
В ведомстве отметили, что в настоящее время очаг инфекции купирован, проведено сжигание трупа свиньи и вынужденная дезинфекция подворья и территории.
При этом проведение активной фазы противоэпизоотических мероприятий (отчуждение домашних свиней) запланировано на ближайшие дни.
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