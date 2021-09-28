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Работа в Финляндии: как устроиться и какая доступна для россиян

11 октября 2021 11:28  [78]

В Финляндии достаточно рабочих мест для иностранцев, но есть определенные правила и принципы трудоустройства. Если человек планируете вести профессиональную деятельность в стране, но на данный момент гражданином ЕС не является, нужно оформлять вид на жительство. Сделать это следует до визита в Финляндию.

С чего начать – поиск рабочего места

До оформления ВНЖ нужно будет найти официальную работу. Больше информации о том, какая работа доступная в Финляндии и как на нее трудоустроиться вы найде на сайте https://migratop.com/rabota-v-finlyandii/. Потом можно подавать заявление на оформление ВНЖ. Категория разрешения определяется с учетом типа выполняемых работ.

Когда обязателен ВНЖ

Вид на жительство работника делают тогда, когда нахождение, ведение профессиональной деятельности в стране возможно только по таким документам. Разрешение требуется не для всех типов работ. За справками нужно обращаться в Миграционную службу.

На самые популярные профессии вроде:

  • уборщика;
  • повара;
  • помощника по хозяйству, уходу за детьми.

ВНЖ нужен. Решение о его выдаче принимает Миграционная служба страны. Плюс конкретно в Финляндии еще нужно будет получить положительное решение от бюро экономразвития, занятости.

финляндия

Другие виды ВНЖ

Для проведения некоторых типов работ ВНЖ работника не требуется, но нужно разрешение для выполнения определенных действий. К ним относят должностные обязанности:

  • специалистов;
  • исследователей;
  • руководителей предприятия;
  • сотрудников, проходящих стажировку на рабочих местах.

Решение про выдачу ВНЖ принимает служба Миграции. Чтобы оформить документ, решение от Бюро занятости не нужно.

Для сезонных работ

Если вы приезжаете в Финляндию для проведения сезонных работ, то должны оформить соответствующее разрешение. Длительность таких операций не может превышать 9 месяцев. К сезонным относят вакансии на лесозаготовке, фестивалях, сельскохозяйственных мероприятиях. ВНЖ нужно делать всегда, когда время пребывания в стране превышает 3 месяца.

Хотите открыть свой бизнес?

Вы тоже можете подавать ходатайство на оформление ВНЖ на основании ведения предпринимательской деятельности в стране. Вариант доступен только тем людям, которые хотят продлить текущий ВНЖ. Решение выдается на максимальный срок 1 год.

Чем поможет работодатель

Он выдаст вам бланк формы ТЕМ054, который должен заполнить и подписать. Работодатель может предоставлять данные о работе предприятия сам либо следить за ходом рассмотрения заявки через онлайн-сервисы. Пошлину оплачивает либо иностранец, либо его работодатель.

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