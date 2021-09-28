Работа в Финляндии: как устроиться и какая доступна для россиян

В Финляндии достаточно рабочих мест для иностранцев, но есть определенные правила и принципы трудоустройства. Если человек планируете вести профессиональную деятельность в стране, но на данный момент гражданином ЕС не является, нужно оформлять вид на жительство. Сделать это следует до визита в Финляндию.

С чего начать – поиск рабочего места

До оформления ВНЖ нужно будет найти официальную работу. Больше информации о том, какая работа доступная в Финляндии и как на нее трудоустроиться вы найде на сайте https://migratop.com/rabota-v-finlyandii/. Потом можно подавать заявление на оформление ВНЖ. Категория разрешения определяется с учетом типа выполняемых работ.

Когда обязателен ВНЖ

Вид на жительство работника делают тогда, когда нахождение, ведение профессиональной деятельности в стране возможно только по таким документам. Разрешение требуется не для всех типов работ. За справками нужно обращаться в Миграционную службу.

На самые популярные профессии вроде:

уборщика;

повара;

помощника по хозяйству, уходу за детьми.

ВНЖ нужен. Решение о его выдаче принимает Миграционная служба страны. Плюс конкретно в Финляндии еще нужно будет получить положительное решение от бюро экономразвития, занятости.

Другие виды ВНЖ

Для проведения некоторых типов работ ВНЖ работника не требуется, но нужно разрешение для выполнения определенных действий. К ним относят должностные обязанности:

специалистов;

исследователей;

руководителей предприятия;

сотрудников, проходящих стажировку на рабочих местах.

Решение про выдачу ВНЖ принимает служба Миграции. Чтобы оформить документ, решение от Бюро занятости не нужно.

Для сезонных работ

Если вы приезжаете в Финляндию для проведения сезонных работ, то должны оформить соответствующее разрешение. Длительность таких операций не может превышать 9 месяцев. К сезонным относят вакансии на лесозаготовке, фестивалях, сельскохозяйственных мероприятиях. ВНЖ нужно делать всегда, когда время пребывания в стране превышает 3 месяца.

Хотите открыть свой бизнес?

Вы тоже можете подавать ходатайство на оформление ВНЖ на основании ведения предпринимательской деятельности в стране. Вариант доступен только тем людям, которые хотят продлить текущий ВНЖ. Решение выдается на максимальный срок 1 год.

Чем поможет работодатель

Он выдаст вам бланк формы ТЕМ054, который должен заполнить и подписать. Работодатель может предоставлять данные о работе предприятия сам либо следить за ходом рассмотрения заявки через онлайн-сервисы. Пошлину оплачивает либо иностранец, либо его работодатель.

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