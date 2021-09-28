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Культура и отдых

Нижегородка прошла в финал конкурса красоты "Мисс Офис – 2021"

11 октября 2021 13:02  [131] Культура и отдых
Анастасия Захарова

Анастасия Захарова

Фото: с сайта missoffice.org

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По итогам интернет-голосования из 130 претенденток в финал международного конкурса красоты "Мисс Офис – 2021" попали 30 девушек из России и зарубежья, в том числе и представительница Нижнего Новгорода Анастасия Захарова. Об этом сообщили организаторы.

Анастасия занимает должность директора ипотечного центра САО "РЕСО-Гарантия". У неё появилась возможность представить свою компанию и свой город на финальном шоу в Москве и побороться за главный приз – 2 млн рублей.

В анкете участницы девушка коротко рассказала о себе: "В постоянном поиске вдохновения и самореализации. Каждый день проживаю с улыбкой. Верю, что красота души и любовь сделают мир лучше".

Также в финал прошли участницы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ярославля, Бийска, Омска, Калининграда, Уфы, Самары, Сургута, Томска, Чебоксаров, Волгограда, Краснодара, Тамбова, Екатеринбурга, а так же из ОАЭ, Германии, Италии, Испании, Португалии, Чехии, Латвии, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Вьетнама и Китая. Полный список финалисток размещён на сайте конкурса по ссылке.

27 ноября в Москве состоится финальное шоу конкурса, к которому участниц ждёт серьёзная подготовка: спортивные тренировки, репетиции творческих номеров, фотосессии, экскурсии и мастер-классы.

В этом году основной акцент будет сделан на онлайн-трансляции финального шоу на сайте конкурса или в официальных сообществах в социальных сетях.

СПРАВКА:

Международный конкурс красоты "Мисс Офис" – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учреждён в 2010 году компанией "Комус". Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины.

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