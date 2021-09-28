Койки долечивания после коронавируса развернули в нижегородских больницах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Койки долечивания после коронавируса развернули в больницах Нижегородской области. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга октября 2021 года

"Мы условно называем это "желтая зона", - сказал министр.

Дело в том, что часть пациентов долгое время лежат в "ковидных госпиталях" после выздоровления из-за оставшихся еще соматических заболеваний. Этих пациенты будут переводится в "желтую зону" на терапевтические койки для долечивания.

На сегодняшний день в регионе развернуто около 500 таких коек.

"Желтая зона" создана для того, чтобы койки для лечения больных коронавирусом использовались эффективнее.

Напомним, за последние сутки в регионе коронавирусной инфекцией заразились еще 658 человек.