Сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: сайт проекта

Сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, жители региона могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона.

Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связаны с ремонтом библиотек или домов культуры).

"Мы видим огромный запрос на реализацию такого проекта. Он позволяет решить, на первый взгляд, небольшие проблемы, но все они имеют большое значение для жителей конкретных населенных пунктов. У людей появилась возможность предлагать и отстаивать свои инициативы, а затем и контролировать их исполнение. О необходимости таких проектов и развития инициативного бюджетирования не раз говорил президент России Владимир Путин. Наш регион является одним из лидеров в данной области. Во многом это стало возможным благодаря активности и неравнодушию нижегородцев", - отметил Глеб Никитин.

Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 15 ноября по 15 декабря – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.

"Приглашаю всех принять участие в проекте. Помощь в подготовке заявок готовы оказать муниципальные образования. В последнее время качество инициатив значительно повысилось. Затем стартует этап голосования. Именно поддержка жителей станет для конкурсной комиссии ключевым аргументом", - добавил губернатор Нижегородской области.

В числе остальных критериев оценки проектов - социальная эффективность, готовность жителей принять непосредственное участие в реализации (нефинансовый вклад), а также инициативный платеж (от населения или спонсоров), который жители определяют самостоятельно.

Инициативный платеж может составлять до 1% от стоимости проекта. Остальное финансирование берут на себя областной и местные бюджеты.