Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
11 октября 2021 13:40  [35] Первый случай микст-инфекции с коронавирусом выделен в Нижегородской области
11 октября 2021 13:26  [52] Сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области
11 октября 2021 13:09  [103] Койки долечивания после коронавируса развернули в нижегородских больницах
11 октября 2021 12:17  [235] ННГУ им. Лобачевского оштрафовали за незаконное размещение опасных химических отходов
11 октября 2021 12:08  [436] Допуск на колесо обозрения в Нижнем Новгороде теперь осуществляется по QR-кодам
11 октября 2021 12:01  [271] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 11 октября COVID-19
11 октября 2021 11:00  [173] Фасад Литературного музея со стороны ул. Провиантской отреставрируют до конца года
11 октября 2021 10:43  [201] Реставратор "Дома с болью" в Нижнем Новгороде устраняет несоответствия проекту
11 октября 2021 10:24  [206] АЧС выявлена в Сосновском районе Нижегородской области
11 октября 2021 08:33  [204] Теплая погода с температурой воздуха до +16° ожидается в Нижегородской области на этой неделе
Общество

Сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области

11 октября 2021 13:26  [52] Общество

Фото: сайт проекта

Сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, жители региона могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона.

Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связаны с ремонтом библиотек или домов культуры).

"Мы видим огромный запрос на реализацию такого проекта. Он позволяет решить, на первый взгляд, небольшие проблемы, но все они имеют большое значение для жителей конкретных населенных пунктов. У людей появилась возможность предлагать и отстаивать свои инициативы, а затем и контролировать их исполнение. О необходимости таких проектов и развития инициативного бюджетирования не раз говорил президент России Владимир Путин. Наш регион является одним из лидеров в данной области. Во многом это стало возможным благодаря активности и неравнодушию нижегородцев", - отметил Глеб Никитин.

Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 15 ноября по 15 декабря – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.

"Приглашаю всех принять участие в проекте. Помощь в подготовке заявок готовы оказать муниципальные образования. В последнее время качество инициатив значительно повысилось. Затем стартует этап голосования. Именно поддержка жителей станет для конкурсной комиссии ключевым аргументом", - добавил губернатор Нижегородской области.

В числе остальных критериев оценки проектов - социальная эффективность, готовность жителей принять непосредственное участие в реализации (нефинансовый вклад), а также инициативный платеж (от населения или спонсоров), который жители определяют самостоятельно.

Инициативный платеж может составлять до 1% от стоимости проекта. Остальное финансирование берут на себя областной и местные бюджеты.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин ппми Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph