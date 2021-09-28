Первый случай микст-инфекции с коронавирусом выделен в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первый случай микст-инфекции с коронавирусом выделен в Нижегородской области. Об этом рассказала главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко в ходе брифинга 11 октября 2021 года.

Речь идет о тех случаях, когда человек заболевает сразу несколькими инфекциями.

По ее словам, у одного пациента в регионе одновременно были диагностированы коронавирус и риновирусная инфекция.

"Мы как эпидемиологи очень боимся микст-инфекции с гриппом. Это две тяжелые респираторные инфекции. Коронавирусная инфекция бьет по иммунитету. Также как и медикаментозное лечение, которое само по себе понижает уровень иммунитета человека. Когда человек находится в иммунодепрессии, может прийти вирус гриппа", - сказала Наталия Кучеренко.

Санитарный врач отметила, что в сезон активности вирусов в "ковидных стационарах" будет усилена диагностика поступающих больных, чтобы избежать "заносов гриппа".

Наталия Кучеренко призвала нижегородцев вакцинироваться от коронавируса и гриппа. По ее словам, в Нижегородскую область поступило 1 млн 141 тысяча доз вакцины от гриппа. На сегодняшний день уже применено 86% поставленной детской вакцины и 63% - взрослой.

Ранее главный санитарный врач Нижегородской области заявляла, что вакцинироваться от коронавируса и гриппа одновременно нельзя. Перерыв между введением доз коронавирусной и гриппозной вакцины должен составлять месяц.

Напомним, в регионе уже зарегистрировано два случая гриппа А (Н3N2). Первым заболевшим стал ребенок.