Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
11 октября 2021 16:20  [60] Нижегородцам показали процесс очистки воды в рамках Фестиваля городских экспедиций
11 октября 2021 15:55  [230] Сальмонеллы обнаружили в мясных полуфабрикатах нижегородского производителя
11 октября 2021 15:34  [158] Введение бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в Нижегородской области зависит от результатов Москвы
11 октября 2021 15:22  [120] Строительство ЖК "Радуга" в Дзержинске возобновят в октябре
11 октября 2021 15:01  [131] Около 8,5 тысяч коек для больных коронавирусом будет развернуто в Нижегородской области до конца дня
11 октября 2021 14:55  [104] Подведены итоги слета поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт"
11 октября 2021 14:32  [169] Порядка 2 млн нижегородцев должны вакцинироваться для стабилизации ситуации с коронавирусом
11 октября 2021 13:40  [1381] Первый случай микст-инфекции с коронавирусом выделен в Нижегородской области
11 октября 2021 13:26  [145] Сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области
11 октября 2021 13:09  [191] Койки долечивания после коронавируса развернули в нижегородских больницах
Общество

Строительство ЖК "Радуга" в Дзержинске возобновят в октябре

11 октября 2021 15:22  [120] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Строительство ЖК "Радуга" в Дзержинске возобновят в октябре. Об этом заместителю губернатора Нижегородской области Сергею Морозову доложил генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Нижегородской области Иван Сбитнев.

По его словам, в настоящее время получено заключение о состоянии грунтов. Проводится проработка дополнительных мероприятий, однако уже сейчас можно говорить о возможности дальнейшего строительства. Ожидается заключение экспертизы по корректировке проектной документации.

"На сегодняшний день строительная площадка уже очищена, оттуда вывезено 15 грузовиков мусора, возводятся конструкции ограждения строительной площадки", - сообщил Иван Сбитнев.

Сергей Морозов подчеркнул, что недостаточное обследование грунтов ранее было сдерживающим фактором по достройке жилого комплекса. Он поручил до конца года приступить к активным строительным работам на площадке четвертой и пятой очереди ЖК "Радуга".

По данным инспекции Госстройнадзора Нижегородской области, в третьем квартале 2022 года планируется восстановить права дольщиков второй и третьей очереди ЖК, а в четвертом квартале 2023 года – четвертой и пятой очередей.

"Благодаря поддержке губернатора Глеба Никитина мы смогли возобновить строительство ЖК "Радуга", прерванное несколько лет назад. В настоящее время с дольщиками постоянно поддерживается контакт, инициативная группа в курсе всех этапов строительства. Безусловно, всем хотелось бы максимально ускорить процесс, чтобы собственники смогли быстрее отметить новоселье. Но, тем не менее, необходимо пройти все согласования и получить экспертные заключения, чтобы уже ничто не препятствовало процессу строительства", — отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Напомним, решение о достройке жилого комплекса "Радуга" было принято летом 2020 года. Жилой комплекс на ул. Советской включает в себя два дома на 387 квартир общей площадью 17,3 тыс. кв. м. Дом второй и третьей очереди завершен на 85%, четвертой и пятой - на 15%. Квартиры в них приобрели 185 и 66 человек соответственно.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph