Строительство ЖК "Радуга" в Дзержинске возобновят в октябре Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Строительство ЖК "Радуга" в Дзержинске возобновят в октябре. Об этом заместителю губернатора Нижегородской области Сергею Морозову доложил генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Нижегородской области Иван Сбитнев.

По его словам, в настоящее время получено заключение о состоянии грунтов. Проводится проработка дополнительных мероприятий, однако уже сейчас можно говорить о возможности дальнейшего строительства. Ожидается заключение экспертизы по корректировке проектной документации.

"На сегодняшний день строительная площадка уже очищена, оттуда вывезено 15 грузовиков мусора, возводятся конструкции ограждения строительной площадки", - сообщил Иван Сбитнев.

Сергей Морозов подчеркнул, что недостаточное обследование грунтов ранее было сдерживающим фактором по достройке жилого комплекса. Он поручил до конца года приступить к активным строительным работам на площадке четвертой и пятой очереди ЖК "Радуга".

По данным инспекции Госстройнадзора Нижегородской области, в третьем квартале 2022 года планируется восстановить права дольщиков второй и третьей очереди ЖК, а в четвертом квартале 2023 года – четвертой и пятой очередей.

"Благодаря поддержке губернатора Глеба Никитина мы смогли возобновить строительство ЖК "Радуга", прерванное несколько лет назад. В настоящее время с дольщиками постоянно поддерживается контакт, инициативная группа в курсе всех этапов строительства. Безусловно, всем хотелось бы максимально ускорить процесс, чтобы собственники смогли быстрее отметить новоселье. Но, тем не менее, необходимо пройти все согласования и получить экспертные заключения, чтобы уже ничто не препятствовало процессу строительства", — отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Напомним, решение о достройке жилого комплекса "Радуга" было принято летом 2020 года. Жилой комплекс на ул. Советской включает в себя два дома на 387 квартир общей площадью 17,3 тыс. кв. м. Дом второй и третьей очереди завершен на 85%, четвертой и пятой - на 15%. Квартиры в них приобрели 185 и 66 человек соответственно.