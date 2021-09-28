Уличные горки для детей

Игровые площадки считаются важным элементом любой зоны отдыха. Современные площадки отличаются разнообразием различных элементов. На площадке должны быть не только игровые, но и спортивные элементы. Горка – основа любой спортивной площадки.

Каких только горок нет в продаже. Изготавливают их из самых разных материалов. Это могут быть пластиковые, металлические или деревянные горки. На них могут быть поручни и разнообразные декоративные элементы. Что касается высоты, то и тут каждый может выбрать тот размер, который необходим. Однако, не так просто подобрать горку нужного размера и ту модель, которая на 100% будет соответствовать всем критериям.

На какой материал обратить внимание?

Уличные горки для детей купить не составит труда. Стоит выбирать те модели, которые соответствуют государственным стандартам. Что касается материалов, то тут также нет никаких ограничений. Зачастую, горки изготавливают из металла или пластика. Но есть и те, которые производят из дерева.

Сегодня деревянных конструкций мало. Все дело в том, что древесина быстро приходит в негодность. В какой-то промежуток времени горки производили только из этого материала по той причине, что древесина стоила копейки, и найти этот расходный материал можно было везде.

Деревянные конструкции имеют массу недостатков. К примеру, если такая горка будет установлена во влажном климате, то она будет постоянно набухать, и конструкция начнет гнить. После первого сезона эксплуатации дерево потеряет свою прочность и будет выглядеть непрезентабельно.

Чтобы горку можно было использовать, за ней нужно правильно ухаживать. Конструкцию рекомендуется постоянно покрывать лаком и обрабатывать антисептическими составами. Но они могут принести вред не только окружающей среде, но и людям.

К тому же, деревянная поверхность скользит, и ребенок не может развить желательную скорость. Дети перестают играть на такой горке и ищут другой объект.

Устранить недостатки было непросто. И по этой причине производители стали выпускать горки из пластика. Но и тут возникли трудности. Полимерные материалы в нашем климате не могут использоваться. Перепады температур негативно сказываются на них. Морозы разрушают полимеры. В результате портики рассыпаются и по всей поверхности идут трещины.

Пластиковые горки считаются самыми дешевыми. Но служат они мало, и многие покупатели отказываются от таких изделий.

Лучшим материалом для уличных горок считается металл. Специалисты считают, что металлические горки идеально подходят для детских площадок. Конструкции прочные и долговечные. Металлу не страшны перепады температур. Современные технологии позволяют их обрабатывать специальными составами, которые не дают металлу ржаветь.

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